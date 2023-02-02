Будет ли смута? зачем европейцы закрывают консульства в Стамбуле? В преддверии президентских выборов западные страны подают сигнал о том, что доверия к нынешней турецкой власти у них нет

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На момент выхода материала Швейцария стала шестой страной, временно закрывшей генконсульство в Стамбуле. До того из-за сообщений о готовящихся терактах в центре мегаполиса то же самое сделали Швеция, Великобритания, Нидерланды, Франция и Германия. Закрытие дипмиссий связано с тем, что мусульмане по всему миру, в том числе в Турции, возмущены сожжениями Корана в Швеции и могут агрессивно отреагировать на это. При этом турецкие власти не располагают сведениями о подготовке каких-либо ответных акций. По их словам, действия европейских дипломатов — это «психологическая война» против Турции.

Ужесточение мер безопасности чувствуется почти везде в центре Стамбула. Усиленные наряды полиции в бронежилетах, с автоматическим оружием и пластиковыми щитами. На площади Таксим, считающейся протестным центром со времен волнений вокруг парка Гези в 2013 году, стоят полицейские броневики, то же самое и в центре старого города, возле Святой Софии. Кое-где плохо работает сотовая связь.

Все эти меры были введены после того, как в конце января лидер шведской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, известный своими антиисламскими акциями, сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Мусульманский мир отреагировал на это острее, чем, по его словам, ожидал даже сам Палудан. В МИД Турции предупредили, что «все зашло слишком далеко» и подобные провокации «будут чреваты негативными последствиями для вступления Швеции в НАТО».

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Расмус Палудан

Швеция, не трать время попусту. Пока ты позволяешь сжигать и разрывать мою священную книгу Коран, мы не скажем да вашему вступлению в НАТО, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Позже акции по сожжению Корана прошли в Дании и Нидерландах, поэтому неудивительно, что Амстердам первым закрыл свое консульство.

Существует повышенная угроза нападения на западные объекты, дипломатические представительства и места отправления культа, особенно в Стамбуле, — отмечается в заявлении голландского генконсульства.

Не последнюю роль сыграло и расположение дипломатических зданий. Как известно, дипмиссия Нидерландов расположена на популярной среди туристов и местных жителей пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, на которой в ноябре 2022 года произошел теракт, унесший шесть жизней, а консульства ФРГ и Великобритании расположены как раз неподалеку.

В настоящее время западные дипмиссии временно приостановили визовые и паспортные процедуры по личной явке и намерены оказывать все услуги исключительно онлайн.

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Посольство США, которое не имеет отношения к антимусульманским акциям европейских правых, тем не менее предупредило сограждан о возможных нападениях террористов в Стамбуле на церкви, синагоги, дипмиссии и разнообразные общественные места.

Что касается российского генконсульства РФ в Стамбуле, которое находится на той же улице Истикляль в ста метрах от шведской дипмиссии, то оно продолжает работать в штатном режиме, хотя и «с соблюдением необходимых мер предосторожности, вызванных существующим уровнем угроз», рассказали NEWS.ru в дипмиссии.

Каких-либо специальных мер по обеспечению повышенных мер безопасности генконсульства в последнее время властями Турции не вводилось, как не было и соответствующих обращений с нашей стороны на этот счет. Правоохранительными органами страны приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности представительства, характер которых оперативно корректируется в зависимости от развития обстановки, — заявили в ведомстве.

При этом по сообщениям российских СМИ, возле российского консульства все же выставлены усиленные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии.

Действительно ли закрытие консульств западных стран связано с сообщениями о возможных терактах — непонятно. Турецкие власти попросили государства, закрывшие свои представительства, предоставить данные и какие-то доказательства того, что им и впрямь угрожают нападения или теракты. По официальным сообщениям турецкой стороны, ни одна из шести стран, закрывших дипмиссии, ничего не предоставила. Поэтому турецкие власти склонны думать, что западные страны специально нагнетают ситуацию в Стамбуле, чтобы создать ощущение хаоса в стране.

Фото: Xu Suhui/XinHua/Global Look PRess

Не секрет, что в последнее время в Турции нарастают антиамериканские настроения. Во многом это связано с разногласиями между Анкарой и Вашингтоном, ведь Турция стала единственной страной НАТО, отказавшейся вводить антироссийские санкции. Кроме того, Анкара пытается помочь России обойти некоторые ограничения, налаживая двустороннее сотрудничество. Эта независимая политика Эрдогана раздражает западные страны.

Есть и более экзотическая версия. По словам турецкого политолога Икбаля Дюрре, западные страны «огорчены успехами турецкого туризма». Напомним, что 31 января министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна в 2022 году заработала рекордные $46 млрд от туризма. В планах Анкары установить новый рекорд в размере $56 млрд в 2023 году. Поэтому, считает эксперт, западные страны приняли решение закрыть консульства, чтобы помешать Анкаре.

Но надо подчеркнуть еще раз, что данная версия представляется несколько конспирологической.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает усилия, чтобы поднять собственный рейтинг и одновременно нейтрализовать оппозицию. В прошлом году после резкого обвала турецкой лиры уровень одобрения Эрдогана упал до рекордно низкой отметки в 30%, а уровень неодобрения возрос почти до 60%. Однако к началу нынешнего года эти показатели практически сравнялись. А жесткая позиция турецкого лидера по инциденту с Кораном должна еще больше укрепить его позиции в турецком обществе.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны при этом всячески пытаются воспрепятствовать любой проэрдогановской агитации и пытаются создать внутриполитическую неразбериху в Турции. Подозрительно, что европейцы полностью закрывают свои дипмиссии, причем так резко, отметил в беседе с NEWS.ru Икбаль Дюрре. По его словам, есть множество различных способов защитить граждан и сотрудников, тем более когда ситуация в стране не настолько критична.

В этом вопросе есть политическая подоплека. В преддверии президентских выборов западные страны подают сигнал о том, что доверия к нынешней турецкой власти у них нет. Это негативный сигнал для Эрдогана. Если бы эти страны хотели поддерживать позитивный имидж турецкого лидера внутри страны, могли бы поступить по-другому даже при наличии каких-то реальных данных, — отметил Дюрре.

При этом, подчеркнул Дюрре, риски террористических актов в Турции все же существуют, особенно ближе к президентским выборам, назначенным на 14 мая. Учитывая, что между Турцией и Европой есть целыя ряд проблем в отношениях.

Есть проблема мигрантов из Сирии и другие вопросы, которые европейцы воспринимали как политику шантажа. Помимо этого, на Западе изначально думали, что Эрдоган — умеренный исламист. Человек с такой позицией в руководстве Турции очень устраивал Европу, он был неким мостом между Европой и мусульманским Востоком. Но со временем политика Эрдогана изменилась от умеренного исламиста в сторону более радикального. Это и стало причиной того, что доверие упало. А последней каплей стали вопросы вступления Швеции и Финляндии в НАТО, — сказал Дюрре.

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее турецкое общество чувствует себя довольно спокойно и, как и официальные лица страны, считает тревожность западных стран надуманной.