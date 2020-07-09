Брат Асада предостерёг пользователей Facebook от произвола спецслужб Сирии

https://static.news.ru/photo/a3f69558-c1ce-11ea-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samar Abu Elouf/Global Look Press

Сирийский магнат и двоюродный брат президента Сирии Рами Махлуф написал новый пост в соцсети на арабском языке, в котором раскритиковал действия властей республики.

По словам бизнесмена, сирийские силовики задерживают сотрудников его компаний и пытаются выбить из них «ложные признания».

Где правила?! Где Конституция, которая защищает этих невинных людей! – задаётся риторическим вопросом родственник Башара Асада.

Он написал, что его сотрудники – патриоты, и они не заслуживают того, чтобы их содержали под стражей и угрожали, как некоторым «террористам». Махлуф также предостерёг пользователей Facebook от комментариев под постом, поскольку спецслужбы следят за этим и потом подвергают людей давлению или арестам.

Родственник главы САР за последние несколько месяцев написал большое количество постов и сделал три видеообращения со смелой критикой действий местных спецслужб и президентского дворца. Коммерсант не подвергается аресту, потому что этому препятствует Москва, заявил в интервью изданию «Аль-Кудс аль-Араби» сирийский диссидент и бывший советник Башара Асада Айман Абдель Нур.

Ранее NEWS.ru писал, что сирийское Министерство юстиции временно запретило покидать территорию САР Рами Махлуфу. Министерство коммуникаций и технологий сообщило, что будет через суд добиваться погашения задолженности со стороны принадлежащего коммерсанту телекоммуникационного холдинга Syriatel. Её размер составляет $334 млн, однако Махлуф выразил готовность отдать надзорным органам только часть требуемого — $178,5 млн.