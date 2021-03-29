Без времени на раскачку: США делают Ирану предложение

Следующие несколько недель могут оказаться решающими в том, что касается судьбы иранской ядерной сделки. Американцы намерены в ближайшие дни представить Тегерану свои предложения по смягчению санкционного давления в обмен на ограничение его ядерной активности. Несмотря на решительность администрации Джо Байдена, шансов на то, что стороны придут к пониманию, крайне мало.

О том, что Белый дом приготовил для Тегерана комплекс предложений, изданию Politico рассказали два высокопоставленных источника. О содержательной части известно не так много. В материале говорится, что Вашингтон предлагает властям Исламской Республики оптимизировать некоторые виды ядерной деятельности, такие как использование модернизированных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%. В обмен на это американская сторона берёт на себя обязательство смягчить режим санкций, к которому США вернулись в эпоху Дональда Трампа. При 45-м президенте США Америка в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), которая была заключена с Ираном группой посредников в 2015 году, из-за несоответствия иранской политики «духу соглашения».

За последние годы Тегеран поэтапно восстанавливал свою ядерную активность, ожидая, что Вашингтон одумается. Однако этого не произошло. Команда Байдена оценивает ситуацию иначе, но рассматривает вариант с перезаключением СВПД. Американские официальные лица уверены: если в ближайшие несколько недель в диалоге вокруг иранского атома не произойдёт существенного прорыва, шансов сохранить сделку останется мало. Прямого диалога между государствами по-прежнему нет. Все разговоры с иранской стороной США ведут в настоящее время через европейских посредников, говорят источники Politico. Однако они не уточняют, какие страны предоставляют канал обратной связи. При Дональде Трампе обмен сигналами нередко происходил через швейцарское посольство в Тегеране.

Время не терпит

Опосредованный диалог между иранскими властями и администрацией Байдена, по этой информации, ведётся на протяжении последних нескольких недель. Правда, его результативность не так велика. Некоторые предложения иранской стороне уже успели сделать. Так, Вашингтон выражал готовность предоставить «режиму аятолл» доступ к ограниченной сумме средств на зарубежных счетах, замороженных в результате санкционного давления, в обмен на прекращение Ираном обогащения урана на двадцатипроцентном уровне. Тегерану такая инициатива показалась несправедливой и оскорбительной. В ответ иранцы предложили своим визави отменить все ограничительные меры в отношении Исламской Республики в обмен на месячную паузу в процессе обогащения урана. Такой ход Вашингтон счёл издевательством.

Одна из причин, по которой некоторые американские официальные лица, а также эксперты настаивают на безотлагательности возобновления с Ираном полноценных переговоров, заключается в приближении президентских выборов в Исламской Республике. Они назначены на 18 июня этого года. Голосование ознаменует конец работы администрации президента Хасана Рухани, которого принято относить к условно реформистской фракции иранских политиков. В том же месяце истекает срок действия временного соглашения, которое было достигнуто иранскими переговорщиками с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Оно позволяет зарубежным инспекторам продолжать ограниченные проверки ядерных объектов в Иране на протяжении нескольких месяцев.

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Неактуальное сближение

Есть основания ожидать, что и следующие несколько месяцев могут быть крайне неблагоприятными с точки зрения возобновления американо-иранского диалога. Арабский дипломатический источник NEWS.ru, близкий к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), обращает внимание на то, что консервативные группы влияния в Тегеране вряд ли дадут уходящей администрации Рухани возможность записать в свой актив любой переговорный сдвиг в том, что касается СВПД. Тем более что по итогам июньского голосования, как ожидается, может победить кандидат, близкий к иранским консерваторам. В этих условиях давать нынешнему президенту Исламской Республики какое-либо пространство для манёвра крайне невыгодно, полагает собеседник NEWS.ru.

Вряд ли в восторге от американо-иранских переговоров будут и союзники США на Ближнем Востоке. Израиль уже продемонстрировал, что готов действовать против иранских объектов в одностороннем порядке, без оглядки на позицию США. Так, недавно газета The New York Times сообщала , что диверсионное противостояние с Исламской Республикой силы еврейского государства теперь ведут в Средиземном и Красном морях.

Интересно, что большого энтузиазма по поводу реставрации СВПД, по словам источников Politico, не испытывает и сам Байден, который, как обращает внимание издание, «прекрасно понимает, что общественность больше волнуют пандемия коронавируса, экономика и другие вопросы».

Вы думаете, что он (Байден. — NEWS.ru) не спит ночами, испытывая тревогу по поводу этого? Есть другие вещи, которые беспокоят его гораздо больше, — заявил один из собеседников Politico.

В Белом доме указывают и на то, что обстановка в конгрессе не даёт американскому лидеру возможности для каких-либо манёвров в иранском направлении. Вероятно, риски того, что СВПД в скором времени окончательно прекратит существование, чрезвычайно велики.