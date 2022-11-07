Без Греты, но с Шармом: Египет впервые принимает климатический саммит ООН Свыше 40 тысяч гостей из 120 государств собрались в Шарм-эш-Шейхе. Ожидается приезд Джо Байдена, Эммануэля Макрона, нового британского премьера Сунака

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

В курортном Шарм-эш-Шейхе стартовала 27-я Конференция Организации Объединенных Наций (COP27) по изменению климата. Египет, который на ближайшие две недели, до 18 ноября, становится мировой экологической столицей, принимает более 40 тысяч гостей из 120 государств — мировых лидеров, представителей НПО, бизнесменов, экспертов и журналистов. Здесь ждут президента США Джо Байдена, нового премьера Британии Риши Сунака, французского главу Эммануэля Макрона и многих других. Шанс провести у себя климатический саммит египтянам выпадает впервые. В последние годы Арабская Республика старается показать себя страной, которая следует современным трендам, в том числе экологическим. Ранее Каир заявлял о постепенном переходе на возобновляемую энергию, представлял проекты внедрения экологически чистого транспорта, выпускал «зеленые» облигации и построил крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Но при этом главное климатическое мероприятие года, не успев начаться, уже обросло скандалами.

Сплошные недовольные

Сегодня почти у каждой относительно стабильной страны Ближнего Востока и Северной Африки есть своя климатическая повестка, но в этом году именно Египту впервые выпала возможность представлять страны «глобального Юга» в общемировом деле в борьбе с изменением климата. Более того, Египет стал третьей страной арабского мира после Марокко и Катара, которая проводит климатический саммит (они проходят с 1995 года).

Мы надеемся, что государственные и негосударственные организации объединятся в духе сотрудничества и конструктивного мышления для принятия мер по борьбе с изменением климата, — заявил министр иностранных дел Египта и по совместительству руководитель конференции Самех Шукри.

В рекламном ролике мероприятия, который с гордостью крутили хозяева саммита, можно видеть юных и счастливых экоактивистов в хиппи-ожерельях. На видео они съезжаются на курорт, потягивают коктейли через соломинки из экоматериалов, едят из биоразлагаемых контейнеров и передвигаются на электромобилях.

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press 27-я Конференция Организации Объединенных Наций (COP27) по изменению климата собрала в Шарм-эш-Шейхе более 40 тысяч участников и гостей

В реальности среднестатистическому египетскому экоактивисту сейчас чаще всего не до развлечений, так как за ним, скорее всего, гоняются правоохранительные органы. Критика климатической политики страны приравнивается в Египте к критике правительства, а последняя, мягко говоря, не одобряется. Египетские экоактивисты надеялись, что власти немного ослабят давление перед COP27, позволив им публично обсуждать проблемы, но этого не случилось.

Поэтому климатическая конференция в Шарм-эш-Шейхе подвергается самой жесткой критике — причем как в западных, так и в арабских СМИ. Мол, египетское правительство изо всех сил демонстрирует, какое оно «эко-френдли», но на практике мало что делает для защиты окружающей среды. С одной стороны, президент страны Абдель-Фаттах ас-Сиси объявляет кампанию по высадке 100 миллионов деревьев, а с другой — уничтожает еще больше зелени ради строительства широких дорог и магистралей. Эксперты американского Фонда Карнеги считают, что ас-Сиси проводит климатический форум сугубо ради саморекламы — чтобы иностранные инвесторы увидели в нем интегрированного в мировую повестку политика и вложили побольше денег в его программы по модернизации страны.

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press Президент Египта Абдул-Фаттах-ас-Сиси

В первый же день конференции Египет напомнил миру, что не все страны обладают равными ресурсами и «богатеньким» было бы неплохо профинансировать проекты по защите окружающей среды в странах победнее. Правда, об этом договорились еще на прошлогодней конференции в шотландском Глазго. Как писали накануне СМИ, США и ЕС выступали категорически против создания фонда для компенсации экологического ущерба беднякам, но в конце концов после первого раунда прений участники договорились хотя бы запустить такое обсуждение.

Пыль и мираж

Еще недавно казалось, что египтян ждет куда более «зеленое» будущее. Согласно исследованиям крупных международных организаций, в том числе ООН, одним из стимулов массовых антиправительственных протестов в Египте 2011 году стало как раз желание общества начать изменения в климатической политике. Но с приходом к власти нынешнего президента ас-Сиси слишком сильно критиковать правительство стало не принято, в том числе в вопросах борьбы с изменением климата. Так, по данным Арабской сети информации о правах человека, в 2021 году в Египте насчитывалось около 65 тысяч политических заключенных, включая экоактивистов. А с недавних пор Египет даже запрещает публиковать исследования по климату без одобрения регулирующего органа.

Экологическая ситуация в Египте вызывает серьезные опасения. Уровень Средиземного моря поднимается, соленая морская вода проникает в дельту Нила и портит поля, летняя жара в Каире становится невыносимой. По прогнозам, урожаи в Верхнем Египте будут очень быстро сокращаться. Тем дискуссия о климате в стране почти мертва, — описывает ситуацию шведский эколог Андреас Мальм в своей книге «Как взорвать трубопровод».

Фото: m67/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Протесты в Каире, 2011 год

Очевидно, плачевную ситуацию не обходят вниманием сами египтяне и потому громко требуют, чтобы власти разрешили им мирно протестовать и «проливать свет на правду». Они настаивают, что для египетского правительства климатический форум — лишь «оптическая иллюзия дыма и зеркал», с помощью которой они хотят скрыть искреннее положение дел и при этом завоевать престиж. Критика звучит и от бывшего министра инвестиций Египта Йехиа Хамеда, который призывает гостей форума воспользоваться шансом и позадавать властям неудобные вопросы про заключенных экологических активистов и экологические проблемы в стране.

Весь этот фон создал вокруг конференции достаточно напряженную атмосферу. Не говоря уже о том, что из-за усиленных мер безопасности, по свидетельству очевидцев, Шарм-эш-Шейх напоминает режимную зону. По случаю приезда первых лиц из города выселили не только беженцев, но и самих египтян, которые не имеют местной прописки. Досталось и мелким торговцам, чей вид не сильно обрадовал бы высоких гостей, — от бедных магазинчиков потребовали закрыться на время форума.

Местный 34-летний владелец продуктового магазинчика Абануб пояснил английскому агентству Middle East Eye, что у этих выселений нет никакой политической подоплеки и речь вовсе не идет об оппозиционерах. Просто власти хотят показать миру только счастливых египтян среднего класса.

Владельцы овощных лавок, рабочие и дети, которые занимаются доставкой продуктов, даже не знают, как зовут премьер-министра, — говорит Абануб.

В беседе с NEWS.ru египетский политолог Рами Эль-Кальюби рассказал, что для Египта вопрос «зеленой» политики и экономики стоит очень остро, учитывая, что численность населения страны более 100 миллионов человек, а большинство транспортных средств в изношенном состоянии, что также сказывается на качестве воздуха.

У Египта есть искреннее намерение улучшить экологическую ситуацию. Это осуществляется за счет программ по постройке ветряных и солнечных электростанций, а также АЭС «Эль-Дабаа», она возводится совместно с российской госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», — рассказывает Эль-Кальюби.

Фото: rosatom.ru Проект АЭС «Эль Дабаа», которую Росатом строит в Египте

Но, отмечает эксперт, COP27 нельзя рассматривать вне политического контекста. Для Египта это возможность привлечь к себе внимание на международной арене — много людей увидят в новостных заголовках египетский курорт Шарм-эш-Шейх.

Египет сейчас наращивает имидж в политической сфере. Можно вспомнить, как президент страны ас-Сиси выражал готовность стать одним из посредников в российско-украинском конфликте. Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие арабские страны сейчас борются за мировой престиж. Проведение климатического форума — одна из возможностей его получить, — рассказал египетский политолог NEWS.ru.

Без политики никуда

Между тем в египетских медиа все чаще появляются новости о том, что 11 ноября (на этот день как раз намечено выступление президента США Джо Байдена) в стране пройдут массовые антиправительственные протесты. За последние дни власти уже арестовали более 100 человек, которые якобы распространяли среди граждан призывы принять участие в шествиях. Символом протестной волны стал один из заключенных экоактивистов, диссидент британо-египетского происхождения Алаа Абдель-Фаттах. Он голодает уже более 200 дней, потребляя всего 100 калорий в день. Как сообщила его сестра, в воскресенье, когда начала работу конференция, Абдель-Фаттах «сделал последний глоток воды». Недавно вступивший в должность премьера Британии Риши Сунак, для которого участие в саммите будет внешнеполитическим дебютом, уже пообещал семье диссидента добиться его освобождения.

К слову, в знак солидарности с заключенным мероприятие пропустит и самая известная экоактивистка, шведка Грета Тунберг.

Фото: Claudio Furlan/LaPresse/Global Look Press Шведская экоактивистка Грета Тунберг не приехала на COP27

В рамках COP27 пиар-машина Египта работает на полную катушку, чтобы скрыть ужасную реальность с тюрьмами, где большинство составляют политические заключенные, которые томятся в застенках, подвергаясь пыткам и другим видам жестокого обращения, — заявила генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар.

Вообще протесты — это традиционная составляющая каждого климатического форума. В прошлом году он проходил в шотландском Глазго, и там тоже имели место массовые выступления. Поэтому Египту все же пришлось выделить для протестов «специальную зону», но вдали от основной площадки мероприятия. Чтобы попасть на территорию одобренного властями митинга, нужна аккредитация, да и сам протест тоже необходимо предварительно согласовать.

Фейковые бедуины лучше настоящих?

На полях конференции, впрочем, нашлось место позитиву. Министерство окружающей среды Египта построило «Зеленую зону», где участники и организации могут презентовать свои экологические проекты, основанные на принципах повторного использования и переработки сырья.

Такой площадкой воспользовалась и группа из трех египтян, которые еще в 2018 году создали инициативу Green Fashion («зеленой» моды). Одна из основательниц проекта Хадир Шалаби родом из небольшой деревни к северу от Каира, где народ в основном занят швейной промышленностью. Шалаби говорит, что, по ее наблюдениям, только небольшая часть того, что производит индустрия одежды, используется на практике, а около 87% остатков сжигают либо выбрасывают на свалку. Египтянка приехала на конференцию, чтобы привлечь внимание к своей инициативе. По задумке, ее родная деревня собирается использовать производственные отходы, чтобы сделать новую одежду.

Все этапы производства одежды в рамках инициативы экологичны. Мы собираем отходы с фабрик, используем собственные швейные машины на солнечных батареях, применяем только красители из натуральных материалов, а также придумываем, как рационально использовать воду, — рассказала Шалаби.

Чтобы посетители «зеленой зоны» могли максимально соприкоснуться с природой, местные власти построили искусственную деревню бедуинов, которая, по словам организаторов, носит «аутентичный арабский характер». Там можно ознакомиться с едой, культурой, искусством бедуинов, которые «живут в единении с землей».

Чтобы экодеревня не превратилась в слишком далекую от реальности, весь персонал для реконструкции наняли из бедуинской молодежи.

Площадь поселения составляет около 1000 квадратных метров. Посетители смогут отведать арабской еды и напитков вроде зеленого чая с базиликом. Их будут окружать аутентичная бедуинская культура, искусство племен Синайского полуострова и различные шоу, знакомящие гостей с национальной идентичностью синайских бедуинов, — говорит губернатор Южного Синая Халед Фуда.

При этом в ста километрах от Шарма, у Синайского монастыря Святой Екатерины, египетское правительство гоняет настоящих бедуинов бульдозерами и сносит их могилы ради туристических проектов.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press Изменение климата сильно угрожает странам «глобального Юга»

Тем временем Министерство вакуфов (религиозных пожертвований) Египта издало книгу о связи между сохранением окружающей среды и исламом. Публикацию назвали «Защита окружающей среды между юридической и человеческой ответственностью». Книга уверяет, что ислам всегда относился к природе с заботой, так как видит в ней общественное достояние, которое служит на благо народу.

Там упоминается, что ещё при зарождении ислама пророк Мухаммед заложил основы жизни в гармонии с природой. Есть множество преданий (хадисов), в которых посланник призывает бережно относиться к окружающей среде и сообщает, насколько это важно в глазах Аллаха.