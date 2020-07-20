Продолжающийся в Сирии экономический кризис ускорит фрагментацию страны, говорится в новом докладе кипрского Центра операционного анализа и исследований (COAR). Официальный Дамаск, согласно выводам экспертов, может впасть в этой ситуации в ещё большую зависимость от районов, находящихся под контролем неправительственных формирований. Вопрос только в том, рискнут ли эти регионы Сирии вести дела с баасистским руководством, запрет на сделки с которым установило новое американское законодательство.

Экономическая ситуация в Арабской Республике, усугублённая пандемией и крахом банковской системы Сирии, может вогнать официальный Дамаск в ещё большую зависимость от неподконтрольных районов, уверены исследователи. Незаконная деятельность, включая контрабанду и вымогательство, в этих условиях будет только процветать, в связи с чем акторы военной экономики станут основными выгодополучателями.

Локальные потребительские и розничные рынки на северо-востоке Сирии в значительной степени сопротивлялись долларизации, которая лежит в основе устройства гражданской администрации и сделок на северо-востоке Сирии. Но последний всплеск волатильности начал укреплять цены в долларах, — говорится в исследовании.

Сирийские государственные институты в текущей экономической ситуации станут ещё более дисфункциональными, считают в COAR. Согласно этим оценкам, баасистское правительство будет стремиться к поиску баланса в обладании ресурсами, используя имеющиеся у него рычаги воздействия — проводя военные кампании, разжигая племенные или социальные противоречия на северо-востоке Сирии или навязывая условия для медицинской помощи. Однако, в конечном счёте, всё это приведёт к ещё большей политической нестабильности, считают в исследовательской среде.

При отсутствии экономических возможностей потребность в использовании военной силы только возрастёт. Вербовка вооружённых групп, вероятно, может интенсифицироваться.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

Отсутствие перспектив может привести к бегству оставшихся квалифицированных специалистов и обученного персонала, чей труд будет необходим по мере истощения государственных ресурсов, констатируют в COAR. Некоторые могут перебежать в те районы северной Сирии, где наблюдается относительная стабильность, хотя большинство из этих людей в состоянии найти убежище и за пределам Арабской Республики.

Ситуация в сирийской экономике значительно ухудшилась за последние месяцы — особенно после введения карантинных мер, когда официальный Дамаск был вынужден практически притормозить экономическую деятельность. Несмотря на отсутствие точных статистических данных, которые бы давали представление о последствиях коронавируса нового типа для сирийской экономики, потери в большинстве секторов кажутся очевидными. Это подтверждается исследовательскими оценками. К примеру, Дамасский центр исследований и разработок (DCRS) опубликовал доклад, в котором говорилось о том, что экономика Арабской Республики на грани серьёзного спада после остановки производства. Согласно этим оценкам, большой урон нанесён промышленности, торговле и транспорту. Сейчас ограничения сняты, однако опасения за судьбу сирийской системы остаются.

Проблема теневых ситуативных сделок между центральным правительством и администрациями неподконтрольных ему районов не нова. За годы гражданской войны официальный Дамаск приспособился и научился торговать даже с теми, с кем формально он находился во враждебных отношениях. Однако проблему в нынешних условиях создаёт введённый в США «закон Цезаря», который налагает запрет на любые отношения с сирийским правительством. Вполне вероятно, что северо-восток Сирии, сбывающий Дамаску углеводороды, будет выведен за скобки этого санкционного уравнения, однако это не отменяет того, что баасистскому руководству нужно будет серьёзно пересмотреть основы, на которых базируется его жизнеспособность, и вырабатывать новый подход к поиску ресурсов.