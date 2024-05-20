Авиапарк Ирана безнадежно устарел: кто виноват в гибели Раиси на самом деле

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана 20 мая официально подтвердили гибель президента Ибрахима Раиси в результате авиакатастрофы на северо-западе страны. Обстоятельства трагедии еще устанавливаются. Опрошенные NEWS.ru эксперты предполагают, что к аварии могла привести перегрузка на борту, и обращают внимание на солидный возраст авиатехники, имеющейся у Исламской Республики. На чем летают представители властей Ирана, какие проблемы есть у их авиапарка и может ли Россия помочь решить вопросы безопасности первых лиц — читайте в нашем материале.

Почему разбился вертолет президента Ирана

Вертолет Bell-212 американского производства, на котором летели Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Джума-мечети в Тебризе Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также экипаж и охранник, разбился 19 мая. Это произошло в горах города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Причиной крушения стала техническая неисправность летательного аппарата, пишет иранское информационное агентство IRNA. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу рассказал, что воздушное судно перед жесткой посадкой не подавало никаких тревожных сигналов. По его словам, система передачи аварийных сообщений отсутствовала или была отключена.

Имам оставался в живых еще час после крушения, рассказал начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммад Хасан Нами. Чиновник отметил, что духовный лидер сделал звонок вскоре после катастрофы, на его теле было меньше ожогов, чем у других погибших.

Вертолет полностью выгорел, поэтому шансов на спасение людей практически не было, объяснил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Что касается аварийного маячка, то он, скорее всего, отключился от жесткой нагрузки и также сгорел, поэтому поиски заняли так много времени, уверен эксперт.

«Причиной крушения могла быть ошибка техники пилотирования: машина не успела набрать безопасную высоту и зацепилась за склон», — предполагает Липовой.

Эксперт также не исключает, что Bell-212 был перегружен. «Этот вертолет — не крупнотоннажный. Восемь человек на борту для такой модели — много. Кроме того, возможно, что работала противообледенительная система, а она „отбирает“ мощность у машины. Из-за этого тяга, подъемная сила ослабела. Возможно, именно этот фактор не позволил вертолету своевременно занять безопасную высоту над горами», — предположил эксперт.

Военный эксперт, авиационный инженер Алексей Леонков также не исключает, что к катастрофе могли привести и ошибка пилотов, и техническая неисправность вертолета.

«Нужно проводить техническую экспертизу того, что осталось от вертолета. Необходимо поднять все технические паспорта. Выяснить, как он проходил обслуживание, эксплуатацию, были ли заменены агрегаты, узлы вертолета, была ли обледка этого вертолета, что показал черный ящик и так далее. Это же касается и летчиков: как их готовили, был ли готов борт к полету, все ли на нем было исправно. Насколько пилоты были квалифицированы? Ведь они пилотировали в горах и в сложных метеоусловиях», — заметил он.

Фото: Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Могла ли погода повлиять на безопасность полета

Одним из основных факторов, которые повлияли на безопасность полета, называют сложные метеоусловия. Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи сказал, что авария произошла из-за плохой погоды. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в зоне крушения наблюдалась термическая депрессия, горные вершины были закрыты облаками.

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. Наблюдалось 7–10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300–600 метров. Верхняя граница 9–10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра — обледенение», — рассказал синоптик.

Эту версию не исключает и заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, контроль использования воздушного пространства и метеорологическое обеспечение, особенно в горной местности, затруднены в любых условиях дня и ночи.

«Надо обратить внимание, что все-таки полет проходил в переходный период, когда весна сменяется летом. В горной местности освещение существенно искажается из-за наклона солнечных лучей, и вероятность столкновения со скалой повышается. Кроме того, земля прогревается, в воздухе может возникать вихревая турбулентность», — объяснил Попов NEWS.ru.

Какой авиапарк использует Иран в условиях санкций

Пригодность воздушных судов Ирана вызывает вопросы у экспертов: страна десятилетиями находится под санкциями и не может покупать новые самолеты и вертолеты. Авиапарк Ирана — один из самых старых в мире. Например, средний возраст самолетов международной авиакомпании Iran Air — 18,4 года. В 2016 году, когда с Тегерана на время сняли санкции, перевозчик успел купить 11 новых машин: один Airbus A321, два Airbus A330 и восемь самолетов ATR 72-600. Тем не менее в распоряжении компании есть суда, которые эксплуатируются уже более 30 лет.

Самолеты другой корпорации Iran Airtour достигли среднего возраста в 32,1 года. Чтобы поддерживать парк в рабочем состоянии, Тегеран прибегает к параллельному импорту запчастей, а также использует лизинг в третьих странах. В декабре 2021 года деловое издание Financial Tribune признавало: половина из 386 иранских самолетов стоит «на бетоне» из-за нехватки запчастей.

Так называемый авиационный «каннибализм» в Иране давно стал нормой: перевозчики снимают годные комплектующие с одних лайнеров для ремонта других.

Американский вертолет Bell-212 был разработан в конце 1960-х годов. Эта модель, на которой летел президент Раиси, до сих пор эксплуатируется во многих странах, рассказал Алексей Леонков. Однако возраст и место производства вертолета — не главное, добавляет эксперт.

«Когда летит первое лицо, обычно борт усиленно готовят, проверяют. Неужели в правительственном авиапарке Ирана есть люди, которые на это смотрят сквозь пальцы? Им не должно быть все равно, на чем президент полетит. В любом случае теперь надо дождаться итогов экспертизы», — считает он.

Попов в свою очередь напоминает: даже если вертолет был старый, иранцы должны поддерживать авиапарк в должном состоянии. «Все зависит от того, как суда эксплуатировали. Иран десятилетия находится под мировыми санкциями, это, наверное, тоже сыграло роль. Вероятно, можно было взять все-таки более современную, более надежную модель — например, у России. Но все равно вертолет президента Ирана, насколько мне известно, был доработанный, с хорошей навигационной системой», — подытожил летчик.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Как Россия может помочь Ирану

В Госдуме считают, что сотрудничество с Россией действительно могло бы помочь Ирану решить проблемы с авиацией. Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев напомнил, что обеим странам, оказавшимся под санкционным давлением Запада, есть чем поделиться друг с другом. Парламентарий подчеркивает, что партнерство с Москвой в этой сфере будет иметь для Тегерана не только экономический, но и стратегический смысл.

«Авиационная безопасность выше, если страна использует собственную технику или продукцию промышленности дружественных государств. России пригодится опыт обхода западных санкций, затрудняющих приобретение запчастей и обслуживание самолетов иностранного производства. Кроме того, мы сможем сделать шаг вперед в деле разработки беспилотных летательных аппаратов. Ирану это взаимодействие откроет доступ к российским технологиям и рынку сбыта, даст возможность развить собственную авиационную промышленность», — заметил он.

Депутат напомнил, что РФ и Иран уже заключили несколько важных соглашений, касающихся авиационной отрасли. В июле 2022 года был подписан договор о поставках оборудования для самолетов из Тегерана, а также о проведении ремонтно-эксплуатационных услуг. Весной 2023-го Россия и Иран выработали общий подход к обучению летчиков, а также к использованию центров ремонта и техобслуживания самолетов.

«Нам в любом случае нужно наращивать усилия по кооперации и форсировать развитие собственной авиации, чтобы оказать достойную конкуренцию странам Запада и обеспечить безопасность в воздухе как для себя, так и для наших партнеров», — резюмировал Толмачев.

В Иране объявили пятидневный траур по погибшему президенту Ибрахиму Раиси, сообщил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдет в Тебризе во вторник, 21 мая.

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