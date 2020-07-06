Сирийский президентский дворец обеспокоен встречами между российскими дипломатами и проживающими за рубежом представителями алавитской общины, выходцем из которой, как известно, является и лидер страны Башар Асад. Во всяком случае, один из участников подобных переговоров заявил о поступающих ему угрозах из официального Дамаска. По его словам, семья Асадов боится, что её монополия на то, чтобы представлять алавитов, будет разрушена.
О поступающих ему угрозах, в частности,
Как сообщается, созванным на переговоры сирийцам российские дипломаты заявили, что собираются пообщаться со всеми сторонами политического противостояния, чтобы
Объективно, сейчас алавитская община находится под сильным давлением силового аппарата, поэтому справедливо ожидать, что среди представителей этого конфессионального сообщества действительно есть оппозиционные настроения. Не исключено, что их усилителем могла стать и ссора Асада со своим кузеном Рами Махлуфом — некогда богатейшим человеком Сирии, который за короткое время стал мишенью антикоррупционных расследований.
Журналист Бассам аль-Юсеф, который также представляет алавитскую общину, утверждает, что встречи, которые Россия проводит с сирийскими оппозиционными фракциями, прокладывают путь для созыва общенациональных переговоров на более широком уровне. Есть гипотеза, что российская дипломатия хочет нивелировать разногласия между различными оппозиционными лагерями на данном этапе, чтобы запустить политический процесс, а затем — максимально оптимизировать своё участие в сирийском конфликте.
Наблюдатели считают, что Кремль тревожат готовящиеся санкционные списки в связи с действием американского «закона Цезаря» — инициативы, которая даёт основу для ограничительных мер за любые связи с баасистским правительством. О том, что российское руководство хотело бы видеть транзит власти в Сирии, говорят давно, однако пока неизвестно, как именно он может выглядеть в российском представлении и какой отзыв найдёт у сирийской элиты. Не исключено, что угрозы участникам встреч в Женеве — свидетельство того, что Дамаск прекрасно понимает: Москва захотела перемен.
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