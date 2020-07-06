Сирийский президентский дворец обеспокоен встречами между российскими дипломатами и проживающими за рубежом представителями алавитской общины, выходцем из которой, как известно, является и лидер страны Башар Асад. Во всяком случае, один из участников подобных переговоров заявил о поступающих ему угрозах из официального Дамаска. По его словам, семья Асадов боится, что её монополия на то, чтобы представлять алавитов, будет разрушена.

О поступающих ему угрозах, в частности, заявил сирийский адвокат Иса Ибрагим, который представляет сирийское Движение за гражданский труд. Некоторое время назад он был приглашён на встречу в российское дипломатическое представительство при ООН в Женеве — для обсуждения судьбы Арабской Республики в постконфликтный период. После этого, по словам Ибрагима, ему начали угрожать расправой напрямую некие люди из Дамаска в связи с тем, что он якобы перешёл «красные линии» в общении с одним из главных военно-политических союзников Асада. По оценке активиста, встреча с российскими дипломатами могла нарушить монополию сирийского правительства на то, чтобы представлять алавитское сообщество в Сирии, поэтому гнев президентского дворца — если угрозы в действительности исходят от него — объясним с этой точки зрения. Кроме того, как отмечает Ибрагим, раздражение у лоялистских кругов вызвало то, что сотрудники российской дипмиссии пригласили для беседы представителей так называемой внешней сирийской оппозиции.

Как сообщается, созванным на переговоры сирийцам российские дипломаты заявили, что собираются пообщаться со всеми сторонами политического противостояния, чтобы узнать больше о разнице во мнениях насчёт политического будущего страны. Они подчеркнули, что Москва сосредоточена на идее централизованного государства в Сирии. Ибрагим обратил внимание на то, что российская сторона была категорически недовольна общей атмосферой, царящей в алавитской общине, а именно тем, что её представители считают российское военное командование безусловным адвокатом Асада и его внутренней политики, а не защитником интересов народа и государства Сирии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Объективно, сейчас алавитская община находится под сильным давлением силового аппарата, поэтому справедливо ожидать, что среди представителей этого конфессионального сообщества действительно есть оппозиционные настроения. Не исключено, что их усилителем могла стать и ссора Асада со своим кузеном Рами Махлуфом — некогда богатейшим человеком Сирии, который за короткое время стал мишенью антикоррупционных расследований.

Журналист Бассам аль-Юсеф, который также представляет алавитскую общину, утверждает, что встречи, которые Россия проводит с сирийскими оппозиционными фракциями, прокладывают путь для созыва общенациональных переговоров на более широком уровне. Есть гипотеза, что российская дипломатия хочет нивелировать разногласия между различными оппозиционными лагерями на данном этапе, чтобы запустить политический процесс, а затем — максимально оптимизировать своё участие в сирийском конфликте.

Наблюдатели считают, что Кремль тревожат готовящиеся санкционные списки в связи с действием американского «закона Цезаря» — инициативы, которая даёт основу для ограничительных мер за любые связи с баасистским правительством. О том, что российское руководство хотело бы видеть транзит власти в Сирии, говорят давно, однако пока неизвестно, как именно он может выглядеть в российском представлении и какой отзыв найдёт у сирийской элиты. Не исключено, что угрозы участникам встреч в Женеве — свидетельство того, что Дамаск прекрасно понимает: Москва захотела перемен.