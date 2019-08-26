Главной темой незапланированного визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана 27 августа в Москву станет судьба сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках противников официального Дамаска. Переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным турецкому лидеру предстояли осенью, однако совершить внезапную поездку его, очевидно, заставили авиаудары сирийских ВВС по турецкому военному конвою, направлявшемуся 19 августа на укрепление 9-го наблюдательного пункта в Идлибе, и окружение турецкого поста. Визит Эрдогана начался на фоне масштабных перестановок в ВС Турции.
В кремлёвской пресс-службе сообщили, что президенты РФ и Турции намерены обсудить вопросы, связанные с перспективами военно-технического сотрудничества (ВТС), политического взаимодействия, торгово-экономических связей, а также региональную и международную проблематику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президенты, конечно, собираются сделать акцент на ситуации в Сирии, в частности, на событиях в Идлибе. Спикер Кремля напомнил: Путин неоднократно говорил об озабоченности ситуацией в последнем анклаве сирийской оппозиции и тревогой за север Сирии, где Турция и США, как сообщалось ранее, договорились создать «зону безопасности».
Визит Эрдогана начался в непростых условиях. В Турции пять влиятельных генералов пожелали уйти в отставку. Это, как утверждают наблюдатели, — настоящая головная боль для армии, потому что их вероятный уход осложнит процесс командования «сирийской» группировкой войск. Турецкие источники
Наши друзья по собственной инициативе могут уйти в отставку после завершения срока. У нас есть два прошения на этот счёт, и мы их подтвердили, — уточнил глава оборонного ведомства.
Впрочем, пока не очень понятно, по какой именно причине произошли эти отставки. Безусловно, события вокруг зоны деэскалации «Идлиб»
Впрочем, инсайдеры говорят о чувстве неудовлетворённости, которое могло испытывать турецкое военное командование в связи с последними назначениями в армии.
Люди, которые служили в горячих точках, оказались недовольны (перестановками — News.ru). Вот почему они захотели уйти, — говорят источники турецких СМИ.
По их данным, некоторые турецкие командиры считают: новые назначения были произведены по очень странным критериям: офицеры без боевого опыта были назначены на важные должности, в то время как ветераны отправлены на выполнение пассивных миссий.
Базирующийся в США эксперт по турецким армейским структурам Озгур Озкан считает, что у отставок могло быть множество причин.
Существует внутренняя напряженность в связи с изменением сирийской политики Турции, а также возможны жалобы из-за новых назначений, — сказал аналитик.
По его словам, одним из наиболее спорных моментов также является политика официальной Анкары в отношении удерживаемой курдскими формированиями северо-восточной Сирии. Эрдоган неоднократно обещал начать активное военное наступление на эти районы.
Не исключено, что заключённое с США соглашение о создании «зоны безопасности» было также воспринято враждебно частью генералов. Однако судить о том, насколько велико сопротивление Эрдогану в армии, можно будет только некоторое время спустя — когда РФ и Турция определят судьбу Идлиба.