Главной темой незапланированного визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана 27 августа в Москву станет судьба сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках противников официального Дамаска. Переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным турецкому лидеру предстояли осенью, однако совершить внезапную поездку его, очевидно, заставили авиаудары сирийских ВВС по турецкому военному конвою, направлявшемуся 19 августа на укрепление 9-го наблюдательного пункта в Идлибе, и окружение турецкого поста. Визит Эрдогана начался на фоне масштабных перестановок в ВС Турции.

В кремлёвской пресс-службе сообщили, что президенты РФ и Турции намерены обсудить вопросы, связанные с перспективами военно-технического сотрудничества (ВТС), политического взаимодействия, торгово-экономических связей, а также региональную и международную проблематику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президенты, конечно, собираются сделать акцент на ситуации в Сирии, в частности, на событиях в Идлибе. Спикер Кремля напомнил: Путин неоднократно говорил об озабоченности ситуацией в последнем анклаве сирийской оппозиции и тревогой за север Сирии, где Турция и США, как сообщалось ранее, договорились создать «зону безопасности».

Приглашение Эрдогана на авиасалон «МАКС-2019» выглядит ничем иным, как способом поговорить о приобретении турецкой стороной новых российских самолётов. Сделка по С-400, очевидно, прибавила Кремлю уверенности в том, что Анкара готова на многое.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Визит Эрдогана начался в непростых условиях. В Турции пять влиятельных генералов пожелали уйти в отставку. Это, как утверждают наблюдатели, — настоящая головная боль для армии, потому что их вероятный уход осложнит процесс командования «сирийской» группировкой войск. Турецкие источники подтвердили западным СМИ, что некоторые высокопоставленные военачальники действительно подали прошение об отставке, однако никаких деталей не последовало. Как уточняется, вероятно, речь идёт об отставке ответственного за мотострелковую группу, расквартированную в Идлибе, и его заместителе. Министр обороны Турции Хулуси Акар попытался преуменьшить важность перестановок.

Наши друзья по собственной инициативе могут уйти в отставку после завершения срока. У нас есть два прошения на этот счёт, и мы их подтвердили, — уточнил глава оборонного ведомства.

Впрочем, пока не очень понятно, по какой именно причине произошли эти отставки. Безусловно, события вокруг зоны деэскалации «Идлиб» осложнили работу турецких сил. Конвой, который следовал к 9-му наблюдательному пункту, так и не довёз свой груз до пункта назначения. Наблюдательный пункт оказался без снабжения и в полном окружении лояльных сирийскому правительству формирований, которые теперь вряд ли сдвинутся с места. Для военного командования Турции эта ситуация стала невероятно сложной: армия ждёт дальнейших указаний из Анкары, в то время как исполнительная власть хочет, по-видимому, урегулировать инцидент дипломатическими средствами, без больших потерь. Можно допустить, что между Эрдоганом и военными растёт дистанция: вряд ли отсутствие жёсткого ответа на действия сирийской авиации укрепят авторитет президента в турецких армейских структурах.

Хулуси Акар Depo Photos/Xinhua/Global Look Press

Впрочем, инсайдеры говорят о чувстве неудовлетворённости, которое могло испытывать турецкое военное командование в связи с последними назначениями в армии.

Люди, которые служили в горячих точках, оказались недовольны (перестановками — News.ru). Вот почему они захотели уйти, — говорят источники турецких СМИ.

По их данным, некоторые турецкие командиры считают: новые назначения были произведены по очень странным критериям: офицеры без боевого опыта были назначены на важные должности, в то время как ветераны отправлены на выполнение пассивных миссий.

Базирующийся в США эксперт по турецким армейским структурам Озгур Озкан считает, что у отставок могло быть множество причин.

Существует внутренняя напряженность в связи с изменением сирийской политики Турции, а также возможны жалобы из-за новых назначений, — сказал аналитик.

По его словам, одним из наиболее спорных моментов также является политика официальной Анкары в отношении удерживаемой курдскими формированиями северо-восточной Сирии. Эрдоган неоднократно обещал начать активное военное наступление на эти районы.

Не исключено, что заключённое с США соглашение о создании «зоны безопасности» было также воспринято враждебно частью генералов. Однако судить о том, насколько велико сопротивление Эрдогану в армии, можно будет только некоторое время спустя — когда РФ и Турция определят судьбу Идлиба.