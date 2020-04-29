Армия Хафтара прекратила боевые действия в Ливии

Ливийская национальная армия объявила о прекращении боевых действий на территории страны.
О прекращении боевых действий сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара генерал-майор Ахмед аль-Мисмари,
Как писал NEWS.ru ранее, Россия не одобряет заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что ЛНА берёт на себя власть в стране. Об этом по итогам неформального заседания Совета глав МИД БРИКС заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
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