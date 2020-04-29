Армия Хафтара прекратила боевые действия в Ливии

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Число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом в Иране приблизилось к шести тысячам, сообщил представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования страны.

Число смертельных случаев среди пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус, достигло 5957, — приводит его слова агентство ISNA. Он также отметил, что на территории Ирана за последние сутки было...