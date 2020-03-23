Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий. С таким выводом выступило агентство Bloomberg, которое указывает на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти. Коллапс для региона отчасти предрекал недавний доклад Международного валютного фонда (МВФ), авторы которого просчитывали различные сценарии, но при более благоприятных ценовых условиях. Это только убеждает в близости негативной развязки для стран Персидского залива.

Сейчас монархиям Персидского залива требуется гораздо больше усилий, чтобы поддерживать хоть какой-то уровень своих доходов. Причиной стала нефтяная война, разгоревшаяся между Москвой и Эр-Риядом на фоне неспособности договориться о приемлемой цене на сырьё в условиях распространения коронавируса нового типа. Для подобного противостояния у Саудовской Аравии есть достаточно «огневой мощи», пишет Bloomberg, однако основная проблема заключается в том, что для национальной экономики королевства необходима гораздо более высокая цена на нефть, чтобы балансировать бюджет и поддерживать валюту, привязанную к доллару. С такими трудностями сейчас сталкивается не только Эр-Рияд. Центральные банки региональных держав и их суверенные фонды аккумулировали огромные суммы, чтобы пережить различные кризисы, а также риск долгосрочного снижения спроса на сырьё, однако с такими нефтяными ценами даже на этих резервах долго не протянешь, считают эксперты.

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После снижения нефтяных цен в 2014 году члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) предприняли жёсткие сокращения своих бюджетов, отменив субсидии и определив границы налогообложения таким образом, чтобы это не нарушало уровня всеобщего благосостояния. Если цены упадут ещё ниже, вероятно, будут добавлены дополнительные налоги и инициирована оптимизация некоторых государственных служб. Огромные расходы на оборону и безопасность, на которые приходится почти треть саудовского бюджета, вероятно, придётся сократить. Уйдёт эпоха, когда страны Персидского залива и их суверенные фонды были волшебными банкоматами, выдававшими большие деньги по прихоти национальных лидеров. Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что пока пострадали наименее значимые статьи бюджета, но их урезали почти на 50 млрд риалов ($13,32 млрд). Это достаточно много.

Не так давно МВФ публиковал свой доклад, в котором говорилось, что благосостояние членов ССАГПЗ «может закончиться в ближайшие 15 лет». Эксперты прогнозировали, что при замедляющемся спросе на сырьё с беззаботной жизнью аравийским монархиям, вероятно, придётся распрощаться уже в 2034 году.

Ожидается, что мировой спрос на нефть не достигнет пика до 2040-го, его ежегодный рост замедлится до 0,4% к 2040 году, — говорилось в 55-страничном исследовании. — ОПЕК прогнозирует уровень ежегодного роста спроса на нефть к 2040 году до 0,1%.

Среди факторов — новые технологии и американская сланцевая нефть. В МВФ отмечали, что потребовалось всего несколько лет для того, чтобы сырьё из США стало вторым самым дешёвым источником нефти в мире. Эксперты ссылались на прогнозы управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которым даже при использовании нынешнего уровня технологий добыча сланцевой нефти в этом десятилетии будет набирать темпы. Технологический рывок позволил, кроме того, существенно увеличить производительность нефтяных скважин и сократить стоимость разведки.

Однако этот сценарий — почти оптимистичный, с учётом того, что он рассчитывался, когда цены на нефть находились в диапазоне от $50 до $55 за баррель, отмечают эксперты. Этот факт должен рисовать довольно тревожную перспективу для стран Персидского залива, которые вряд ли сумеют подстроить свою экономику под нынешние условия. Опаснее всего то, что крах аравийского благосостояния ставит вопрос и о политических последствиях. Речь не только о внутренней политике Саудовской Аравии, но и о той архитектуре безопасности на Ближнем Востоке, которая зависит от её политических решений.