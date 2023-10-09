Арабист назвал точки соприкосновения России и ХАМАС Востоковед Семенов: позиции Москвы и ХАМАС во многом совпадают

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

У России и ХАМАС особые отношения и много точек соприкосновения, рассказал NEWS.ru востоковед Кирилл Семенов. По его словам, палестинское движение выступает за то, чтобы в мире существовали другие центры силы, помимо США, и считает, что Москва может поддержать Ближний Восток в борьбе против военной, культурной и политической экспансии Запада.

В глобальном и стратегическом контексте позиции сторон совпадают. ХАМАС всегда поддерживало с Москвой теплые отношения. Антиамериканский и антизападный настрой палестинской организации импонировал российскому руководству, — сказал Семенов.

Востоковед также напомнил, что ХАМАС почти никогда не выступало против России и не поддерживало деятельность, направленную против интересов Москвы.

Давайте вспомним события на российском Кавказе. Хотя ХАМАС в определенной степени сочувствовало чеченскому сопротивлению, но затем оно однозначно выступило против сепаратизма и раскола Российской Федерации, — отметил специалист.

Арабист напомнил, что ХАМАС поддержало СВО, хотя совсем немногие арабские страны и организации официально встали на сторону России. Он отметил, что слова поддержки со стороны палестинской организации транслировались на ее сторонников во всем мусульманском мире и приносили России новые симпатии.

Эти заявления поддержки укрепили позиции России в арабском мире и расширили понимание арабов, что Москва через СВО таким образом бросила вызов однополярному миру, что в том числе снизит роль США в ближневосточных делах, — отметил он.

По словам Семенова, Россия осознает, что ХАМАС — важный игрок на Ближнем Востоке, и Москва как участник ближневосточного урегулирования понимает, что в случае создания палестинского государства организация займет в нем важное место.

8 октября правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал жителей палестинского анклава немедленно эвакуироваться.