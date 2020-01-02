https://static.news.ru/photo/6227a866-2d58-11ea-94ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hasan Kirmizitas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА). Решение об отправке войск турецкий парламент должен принять 2 января.

Октай выразил надежду на то, что военным Турции не придётся отправляться в Ливию, а приглашение Триполи сыграет сдерживающую роль и будет правильно понято ЛНА. При этом он добавил, что войска всё же будут введены, если в этом возникнет необходимость, сообщает AMN.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ПНС Файез Саррадж попросил правительство Турции о предоставлении военной техники. Он заявил, что ливийские военные нуждаются в беспилотниках и бронемашинах.