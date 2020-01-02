Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА). Решение об отправке войск турецкий парламент должен принять 2 января.
Октай выразил надежду на то, что военным Турции не придётся отправляться в Ливию, а приглашение Триполи сыграет сдерживающую роль и будет правильно понято ЛНА. При этом он добавил, что войска всё же будут введены, если в этом возникнет необходимость,
Ранее NEWS.ru писал, что глава ПНС Файез Саррадж попросил правительство Турции о предоставлении военной техники. Он заявил, что ливийские военные нуждаются в беспилотниках и бронемашинах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен