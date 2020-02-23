Запрещённая в России террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) подтвердила гибель своего эмира (лидера) Касима аль-Рейми. Предположительно, он был убит американскими военными.
При Рейми АКАП совершила недобросовестное насилие в отношении мирных жителей в Йемене и стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединённые Штаты и наши силы, — заявил Дональд Трамп.
По мнению президента США, гибель Рейми ухудшает положение организации и приближает американские войска к осуществлению плана по устранению угроз,
NEWS.ru передавал ранее, что в США задержали возможного главаря ячейки «Аль-Каиды». 42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури предстал перед судом после ареста, инициированного иракскими властями.
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