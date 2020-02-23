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Избирательный штаб Ирана сообщил о сроках проведения второго тура парламентских выборов. Он состоится только в том случае, если кандидат не набирает более 20% голосов в избирательном округе.

Голосование второго тура выборов в меджлис (парламент) пройдёт в 11 избирательных округах. Оно запланировано на 17 апреля. Первый тур выборов состоялся в Иране 21 февраля. Итоговая явка стала самой низкой...