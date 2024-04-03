Администрация Байдена убеждает конгресс одобрить поставки F-15 Израилю NYT: администрация Байдена просит конгресс одобрить поставки F-15 Израилю

Фото: defense.gov

F-15

Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс одобрить отправку истребителей F-15 в Израиль, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Поставки оружия оцениваются в $18 млрд.

Госдеп США уже направил двум комитетам конгресса неформальное уведомление с требованием приступить к рассмотрению плана по поставкам до 50 F-15. По информации издания, Израиль использует боевые самолеты для атаки по сектору Газа.

Также американские власти обеспокоены деятельностью в регионе организации «Хезболлах» и группировок, предположительно имеющих контакты с Ираном. Но, как пишут журналисты, Израиль, несмотря на эти факторы, вряд ли получит истребители раньше, чем через пять лет.

В январе Politico сообщило об обсуждении отправки Израилю боевых самолетов F-15, а также поставки боеприпасов и отправки в страну инструкторов. Эту информацию подтвердили представители американских властей. Сообщалось, что сделка может стать одной из крупнейших между двумя государствами.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты c 1946 по 2023 год передали Израилю военную помощь в $206 млрд. Таким образом, ближневосточная страна получила самую крупную поддержку с американской стороны со времен Второй мировой войны.