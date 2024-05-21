А если Раиси убили враги? Есть ли у Ирана ядерное оружие, как ответит

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Весь мир обсуждает вероятность ядерных ударов Ирана после гибели президента Ибрахима Раиси

Весь мир облетела новость о крушении вертолета иранской делегации во главе с президентом Ибрахимом Раиси. Пока спецслужбы выясняют причины трагедии, а в Тегеране готовятся к похоронам, пользователи Сети обеспокоились не на шутку. В поисковой системе Google на запрос: «Есть ли ядерное оружие…» — первой выскакивает подсказка: «...у Ирана». То есть сейчас этот вопрос интересует очень многих. Что известно о ядерной программе Ирана, будет ли Тегеран мстить за смерть Раиси, если версия о покушении на лидера страны подтвердится?

Как вертолет с иранской делегацией потерпел крушение

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о смерти Раиси. 19 мая иранский лидер встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После официальных мероприятий Раиси сел в вертолет Bell-212 американского производства вместе с главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и полетел в сторону Тегерана. Примерно через 30 минут после взлета вертолет президента рухнул в Восточном Азербайджане (территория Ирана). Спасательная операция продолжалась до утра 20 мая и была осложнена трудными климатическими условиями.

По одной из версий, причиной крушения вертолета стали плохие погодные условия. Об этом заявил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи. В самом Иране считают, что к трагедии причастны США. Бывший глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что Вашингтон запретил поставку деталей для вертолета президента. По его словам, это привело к износу двигателя и крушению летательного аппарата.

Вечером 20 мая иранцы проведут массовые шествия по всей стране, чтобы почтить память президента страны. В Иране объявлен пятидневный траур.

Что известно о ядерной программе Ирана

Сразу после официального подтверждения гибели Раиси в СМИ начали искать «заказчиков» катастрофы. Большинство экспертов сходятся на том, что смерть президента Ирана могла быть выгодна США и Израилю. В связи с этим в Сети возникли дискуссии о возможности начала большой войны на Ближнем Востоке. Причем речь идет не просто о боевых столкновениях, а о ядерных ударах.

В поисковой системе Google на запрос: «Есть ли ядерное оружие…» — первой выскакивает подсказка: «...у Ирана». Это означает, что на данный момент этот вопрос интересует большинство тех, кто вбивает его в интернете. На втором месте — Израиль. А на третьем — Украина. Аналогичная ситуация и в российской поисковой системе «Яндекс».

Фото: Скриншот Поисковый запрос в «Яндексе»

В 2005 году «Группа шести» (Китай, Россия, Великобритания, Франция, США, Германия) начала переговоры с Исламской Республикой, чтобы убедить ее руководство не разрабатывать ядерное оружие и не обогащать уран. При этом Иран имел право вести мирную ядерную деятельность.

В результате многолетних переговоров в 2015-м Иран заключил с «Группой шести» Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — документ, предполагающий снятие антииранских санкций в обмен на ограничения ядерной программы Тегерана. Согласно основным пунктам договоренностей большая часть иранского обогащенного урана должна быть вывезена за границу, участники соглашения должны были вести мониторинг действий Ирана в ядерной сфере, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило бы доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 15 лет. Это позволило бы организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер. В обмен на это США, ЕС и Совет Безопасности ООН сняли санкции против Ирана.

Однако при Дональде Трампе США в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Исламской Республики. В ответ она заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, строительстве центрифуг и уровне обогащения урана. С тех пор, несмотря на многочисленные попытки, вернуть Вашингтон к договору пока не удалось.

Как Россия и Китай отреагировали на выход США из СВПД

Москва и Пекин последовательно выступали против отмены или изменения ядерной сделки. После заявления Дональда Трампа в мае 2018 года МИД РФ обвинил США в следовании «собственным узкокорыстным и конъюнктурным интересам» и выразил готовность продолжать взаимодействие с другими участниками СВПД и развивать сотрудничество с Ираном.

Официальный представитель китайского МИД также выразил намерение поддерживать нормальные экономические и торговые связи с Ираном при соблюдении международного права.

Европейские лидеры выступали за сохранение сделки, однако были готовы на ее доработку. В частности, обсуждались возможность включения в СВПД вопросов контроля за ядерной деятельностью Ирана после 2025 года, за его баллистической программой, а также меры по ограничению влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Есть ли у Ирана ядерное оружие сегодня

В феврале американский Институт науки и международной безопасности (ISIS) сообщил о наличии у Тегерана такого количества обогащенного урана, которого достаточно для «создания ядерного оружия за неделю». Эксперты отметили, что продолжающиеся в мире конфликты приводят к игнорированию иранской ядерной угрозы, в то время как потенциал Ирана в области ядерных вооружений высок как никогда прежде. Об иранских запасах урана в начале мая говорил и министр обороны Израиля Йоав Галант. По его мнению, у Ирана хватит обогащенного урана, чтобы создать не одну, а целых пять ядерных бомб.

Однако в апреле глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запас обогащенного урана у Ирана не говорит о наличии ядерного оружия. У агентства нет информации или признаков того, что в Исламской Республике имеется военная ядерная программа.

После гибели Раиси глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пугает мир применением Ираном ядерного оружия, однако у страны его нет. По словам российского дипломата, в Исламской Республике работают сотрудники МАГАТЭ, сам Иран стал самой проверяемой страной из всех участников договора.

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press В феврале американский Институт науки и международной безопасности (ISIS) сообщил о наличии у Тегерана такого количества обогащенного урана, которого достаточно, чтобы «создать ядерное оружие за неделю»

Возможна ли ядерная война ради мести за Раиси

Некоторые обстоятельства указывают на то, что крушение вертолета с иранской делегацией было не случайностью, а покушением, заявил NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, в таком случае ответ Тегерана будет серьезным. Он напомнил про реакцию иранцев на гибель двух генералов КСИР.

«Если докажут покушение, то ответ будет. Мы уже видели реакцию по поводу гибели двух генералов КСИР, сейчас ответ будет гораздо серьезней, потому что президент в Иране — высшее должностное лицо, не считая аятоллы. У Ирана нет фактически атомного оружия, и атомный удар он нанести не может. А вопрос с ударом по атомным объектам Израиля непредсказуем. Но Иран может ударить по Израилю», — заявил Дандыкин.

По его словам, это событие еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию в регионе. Он допустил причастность Запада к катастрофе.

«После „Северных потоков“ они, очевидно, готовы на все», — заключил Дандыкин.

Готов ли Иран использовать ядерное оружие?

В Иране теократия, и в стране действует религиозное постановление (фетва), которое запрещает создание ядерного оружия, напомнила в беседе с NEWS.ru политолог-иранист Карине Геворгян. По ее словам, пока этот запрет не отменен, говорить о ядерном ударе по каким-либо территориям, включая Израиль, преждевременно.

«Сначала должны отменить фетву на категорический запрет создания ядерного оружия. При этом стоит отметить, что техническая возможность для создания ядерного оружия у Ирана полностью есть. Но иранским властям несвойственны спонтанные решения. Они понимают, что такие удары не поддержат их партнеры по СВПД, так как Тегеран станет первым, кто использует ядерное оружие», — пояснила Геворгян.

Она напомнила, что рядом с Ираном находятся дружественные Армения и Ливан, куда ветром может занести радионуклиды в случае ядерного удара. Поэтому, по словам эксперта, у Ирана сейчас нет никаких поводов использовать такое оружие.

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