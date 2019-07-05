https://static.news.ru/photo/544f7642-9f41-11e9-b61d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Новое исследование британских генетиков показало, что коровы могут оказать серьёзное влияние на изменение климата. Всё, что нужно сделать для снижения парникового эффекта, это вывести породу коров, производящих меньшее количества метана, чем обычно. Об этом пишет The Sun со ссылкой на научное издание в журнале Science Advances .

Учёные обнаружили, что количество метан-продуцирующих микробов в коровьих желудках закреплено на генетическом уровне. Таким образом, селекция коров, которые производят меньше парниковых газов, может сократить выбросы метана на 50%. Научная работа проводилась сотрудниками университета Абердин — одного из пяти крупнейших вузов Великобритании.

Метан, который вырабатывается коровами при переваривании пищи, является гораздо более мощным парниковым газом, чем углекислый газ, и поглощает больше тепла. Чем толще становится слой парниковых газов вокруг Земли, тем жарче на планете. Рост поголовья крупного рогатого скота грозит увеличением объёмов выделяемого метана. Если только генетики не поспешат вывести коров с весьма умеренным газообразованием.

Команда учёных во главе с профессором из Университета Абердина в Великобритании работает над уменьшением влияния жизнедеятельности крупного рогатого скота на изменение климата.

Мы хотели бы предотвратить выброс метана и одновременно уменьшить количество жиров в мясе и молоке. Совпадение, но оба свойства связаны между собой деятельностью микробов в кишечнике коровы, — говорит автор научной работы Джон Уоллес из Университета Абердина.

В исследовании приняли участие 1000 коров из четырёх европейских стран, включая Великобританию. Была определена группа генетически унаследованных кишечных микроорганизмов, которые помогают коровам переваривать пищу и в процессе этого производить побочный продукт — метан. Микробами, как выяснилось, можно манипулировать так, чтобы коровы производили меньше опасного для всей планеты газа.

Генетики продолжают работать над тем, как уменьшить производство метана коровами.

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