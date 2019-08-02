https://static.news.ru/photo/1853ad3e-b503-11e9-b4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Российские учёные предупредили о резком увеличении числа насекомых, которые прибыли в страну из чужеродных территорий. По их словам, они наносят экосистеме непоправимый вред.

В России зафиксирован небывалый рост биологической инвазии — процесса проникновения живых организмов в экосистемы, находящиеся за пределами их естественного места обитания. Экономический и экологический ущерб от видов, переселившихся на территорию страны, колоссален, — пишет газета « Известия ».

Как отметили в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, особую опасность представляют жуки. Всего в стране обнаружили 184 нехарактерных для европейской территории вида. Девять из них нашли впервые, а 12 являются опасными вредителями. Учёные связали нашествие насекомых с развитием международной торговли, а также с глобальными изменениями климата. Все данные о хищных жуках исследователи собрали в единый справочник, который постоянно пополняется всё новыми и новыми видами.

Ранее, как писал News.ru, в Сочи появились огромные летающие тараканы. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию. Кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где обитают.