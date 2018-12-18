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РАН: восточное побережье США может уйти под воду

Нью-Йорк Andrea Matone/imagebroker.com/Global Look Press

Нью-Йорк

наука [ версия для печати ]

Уровень Мирового океана поднимется на десятки метров, если весь лёд растает, заявил сотрудник Института географии РАН Николай Осокин.

Учёные NASA в одном из последних отчётов предупредили, что ряд ледников на восточном побережье Антарктиды, некогда признававшихся стабильными, начали «страдать» от глобального потепления, пишет «Профиль». Космическое агентство в том числе вспомнило про массив Тоттен, способный увеличить уровень моря на 3,2 метра. С 2009 года ледники в этом районе теряют около 25 сантиметров в год.

«Общий объём льда на Земле составляет 26 миллионов кубических метров. Это около 2% земной воды. А основные массы льда сосредоточены в Антарктике и Гренландии», — объяснил российский гляциолог.

Активное таяние ледников может привести к катастрофическим последствиям на планете. Худший сценарий развития событий — затопление восточного побережья США, части Калифорнии, Дании, Нидерландов и некоторых других стран.

«Всемирный потоп» угрожает Нью-Йорку, Новому Орлеану, Лондону, Копенгагену, Каиру и Санкт-Петербургу.

Ранее News.ru рассказывал о необратимых последствиях глобального потепления. Рост числа наводнений и цунами, мёртвые кораллы и малярия — вот только несколько проблем, которые ждут человечество, если оно проигнорирует изменение климата.


#климат #глобальноепотепление #ледник
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