Группировка ГЛОНАСС заработала в полном составе

https://news.ru/storage/news/5693ca22cf414791629a3bf4279644d7/b6c51e46-52b7-41dc-badb-35fad754007d_850.jpg wikimedia.org/Bin im Garten/CC BY-SA 3.0

Выведенный на техническое обслуживание в конце декабря навигационный спутник «Глонасс-М» вновь вернулся в работу.

На сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш отмечается, что космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 снова заработал по целевому назначению.

Ранее News.ru писал, что космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 был отдан на осмотр утром 30 декабря. Космические аппараты «Глонасс» обеспечивают глобальное покрытие земного шара навигационными сигналами своей системы. В данный момент в орбитальной группировке из 24 спутников задействовано 23.