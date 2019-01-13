Группировка ГЛОНАСС заработала в полном составе

Выведенный на техническое обслуживание в конце декабря навигационный спутник «Глонасс-М» вновь вернулся в работу.
На сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш отмечается, что космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 снова заработал по целевому назначению.
Ранее News.ru писал, что космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 был отдан на осмотр утром 30 декабря. Космические аппараты «Глонасс» обеспечивают глобальное покрытие земного шара навигационными сигналами своей системы. В данный момент в орбитальной группировке из 24 спутников задействовано 23.