Фабрика сверхтяжёлых элементов запущена в Дубне

Первая в мире Фабрика сверхтяжёлых элементов (ускоритель ДЦ-280) запущена в Объединенном институте ядерных исследований подмосковной Дубны. Она позволит синтезировать новые элементы таблицы Менделеева.
«В ОИЯИ получен первый пучок ускоренных тяжёлых ионов на циклотроне ДЦ-280. Завершён один из важнейших этапов запуска первой в мире Фабрики сверхтяжёлых элементов», — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.
Сейчас в крупнейших ядерно-физических центрах мира учёные работают над синтезом 119, 120 и 121-го элементов. Благодаря Фабрике сверхтяжёлых элементов ОИЯИ рассчитывает получить их первым. Все химические элементы тяжелее урана получают либо в ядерных реакторах, либо синтезируя их с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов.
Ранее News.ru писал, что линейные ускорители для лучевой терапии онкологических заболеваний начали собирать по технологии американской компании Varian в подмосковной Дубне. Локализация производства в Подмосковье привела к большей конкурентоспособности продукта — сборка в России экономически эффективнее, чем в США. По словам Репика, в Дубне есть также возможность для сборки медицинской техники Fujifilm.