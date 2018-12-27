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Фабрика сверхтяжёлых элементов запущена в Дубне

jinr.ru

наука [ версия для печати ]

Первая в мире Фабрика сверхтяжёлых элементов (ускоритель ДЦ-280) запущена в Объединенном институте ядерных исследований подмосковной Дубны. Она позволит синтезировать новые элементы таблицы Менделеева.

«В ОИЯИ получен первый пучок ускоренных тяжёлых ионов на циклотроне ДЦ-280. Завершён один из важнейших этапов запуска первой в мире Фабрики сверхтяжёлых элементов», — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Сейчас в крупнейших ядерно-физических центрах мира учёные работают над синтезом 119, 120 и 121-го элементов. Благодаря Фабрике сверхтяжёлых элементов ОИЯИ рассчитывает получить их первым. Все химические элементы тяжелее урана получают либо в ядерных реакторах, либо синтезируя их с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов.

Ранее News.ru писал, что линейные ускорители для лучевой терапии онкологических заболеваний начали собирать по технологии американской компании Varian в подмосковной Дубне. Локализация производства в Подмосковье привела к большей конкурентоспособности продукта — сборка в России экономически эффективнее, чем в США. По словам Репика, в Дубне есть также возможность для сборки медицинской техники Fujifilm.


#Московскаяобласть #ядерный
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