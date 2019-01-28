USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,300 $   Brent60.64 $ Bitcoin3,442.01 $
МОСКВА-8°C12:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Древнее винное хранилище обнаружили в Египте

Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Египетская археологическая миссия нашла в провинции эль-Бохейра древний пресс для отжимания винограда и винное хранилище.

По данным Министерства по делам памятников древности Египта, обе находки входили в единый археологический комплекс, который также включал жилые помещения.

Археологи предполагают, что обнаруженные строения были возведены в греко-римской эпохе.

Благодаря «винному производству» специалисты намерены более подробно узнать о технологии создания и хранения вина. Так, во время раскопок были обнаружены глиняные амфоры и части толстой стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков. Данная конструкция могла использоваться для поддержания нужной температуры при выдержке напитка из этого региона, который очень ценился в тот период.

Помимо этого, были найдены фрагменты цветной штукатурки и мозаики, которые, как предполагается, украшали жильё хозяина или руководителя производства.

Ранее News.ru писал, что крупный фрагмент диадемы эпохи палеолита, сделанной из бивня мамонта, обнаружен в Денисовой пещере на Алтае. Археологи оценивают возраст украшения в примерно 45−50 тысяч лет. По словам сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки, древний человек носил обруч для поддержания волос, используя его как утилитарный бытовой предмет.


#алкоголь #раскопки #археология #Египет #вино
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


Лента новостей
в мире 12:28
Эрдоган: Турция уничтожит боевиков в Сирии
в мире 12:26
Существование россиян опровергли на Украине
спорт 12:24
Уходящему в ПСЖ Паредесу в «Зените» не нашлось замены
происшествия 12:19
Педагог из Омска связывала детей и заклеивала им рты
спорт 12:08
Чемпионка ОИ в лыжных гонках умерла в Санкт-Петербурге
Другие новости
наука 14:02
Сон может замедлить развитие болезни Альцгеймера
наука 14:29
Гендиректора РКК «Энергия» уволят
наука 17:10
ВЭБ будет создавать научно-технологическую долину МГУ
наука 18:41
Куда привели человечество мечты о Красной планете
В скором времени на Марс отправятся ракеты с колонистами
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top