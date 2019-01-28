Древнее винное хранилище обнаружили в Египте

https://news.ru/storage/news/3530d17d9496b6da4cbf0cdad2ed4ef4/10162d63-b5db-492f-b3b5-c8c1c80030da_850.jpg Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Египетская археологическая миссия нашла в провинции эль-Бохейра древний пресс для отжимания винограда и винное хранилище.

По данным Министерства по делам памятников древности Египта, обе находки входили в единый археологический комплекс, который также включал жилые помещения.

Археологи предполагают, что обнаруженные строения были возведены в греко-римской эпохе.

Благодаря «винному производству» специалисты намерены более подробно узнать о технологии создания и хранения вина. Так, во время раскопок были обнаружены глиняные амфоры и части толстой стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков. Данная конструкция могла использоваться для поддержания нужной температуры при выдержке напитка из этого региона, который очень ценился в тот период.

Помимо этого, были найдены фрагменты цветной штукатурки и мозаики, которые, как предполагается, украшали жильё хозяина или руководителя производства.

Ранее News.ru писал, что крупный фрагмент диадемы эпохи палеолита, сделанной из бивня мамонта, обнаружен в Денисовой пещере на Алтае. Археологи оценивают возраст украшения в примерно 45−50 тысяч лет. По словам сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки, древний человек носил обруч для поддержания волос, используя его как утилитарный бытовой предмет.