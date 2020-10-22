Юбилейный концерт «Иванушек» оказался под угрозой из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e358d4c-1477-11eb-bc81-fa163e074e61_660.jpg «Иванушки International» Фото: apollonov_ag/instagram.com

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в России юбилейный концерт группы «Иванушки International» могут перенести на весну, рассказал в интервью NEWS.ru солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

Я опасаюсь за наш юбилейный концерт в конце ноября. Два концерта в Crocus City Hall. Если они перенесутся, это будет очень плохо. Мы все сидим на измене. Как бы не перенесли на весну, это будет ударом, — сказал Григорьев-Апполонов.

Кроме того, певец задумался о прививке от коронавируса. По его словам, он пока не решился, но вынашивает планы привиться уже на следующей неделе.

Пять лет назад юбилейный концерт группы тоже был под угрозой срыва. Григорьев-Апполонов прямо перед ноябрьским концертом оказался в больнице с гастритом.

Ранее NEWS.ru писал, что 22 октября в России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек.