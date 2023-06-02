Выяснилось первоначальное название «Богемской рапсодии» группы Queen Песня группы Queen «Богемская рапсодия» первоначально называлась «Монгольская рапсодия»

Фото: Dick Darrell/ZUMAPRESS.com

Знаменитая композиция британской группы Queen «Богемская рапсодия» первоначально называлась «Монгольская рапсодия». Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, перечеркнутый и исправленный вариант названия можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри, выставленных на торги аукционным домом Sothby’s.

Сообщается, что набросок текста песни был сделан карандашом на бланке ныне несуществующей авиакомпании British Midland. На листе напечатан календарь за 1974 год. Студийная запись песни была сделана в августе 1975 года. Композиция продолжительностью почти шесть минут после своего выхода девять недель возглавляла британские музыкальные чарты и навсегда стала визитной карточкой группы.

Отсылка к монголам в песне имеется лишь в первоначальном названии и больше нигде в тексте не повторяется. При этом часть текста соответствует тому, что вошла в финальный вариант произведения, а часть оказалась забракована, некоторые строчки в результате были заменены.

Стартовая цена 15 страниц с набросками различных песен, написанных Меркьюри, составляет 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,5 млн).

Аукцион, посвященный Queen, намечен на 6 сентября. Там планируется продать более 1,5 тысячи личных вещей Меркьюри — одежду музыканта, произведения искусства, которые он коллекционировал, а также черновики. Часть прибыли будет направлена в благотворительный фонд, названный именем музыканта, а также в фонд певца и композитора Элтона Джона, который привлекает внимание в проблеме ВИЧ/СПИД. Сам Фредди Меркьюри умер от этого заболевания в возрасте 45 лет.

Ранее сообщалось, что гитарист группы Queen Брайан Мэй вошел в число лиц, награжденных самыми почетными титулами и орденами Соединенного Королевства. Также в список награжденных попали посол Великобритании в России Дебора Броннерт, актер Стивен Грэм — всего более 1,1 тысячи человек. Это было первое награждение госнаградами после восшествия на престол короля Карла III.