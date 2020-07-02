Вышел новый клип «Ленинграда»

Фото: Leningrad/youtube.com

Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в соцсети с советом «перестать жрать». Он последовал после того, как продюсер, сбросивший 100 кг, разместил в Сети свой портрет с подписью.

Я вижу!.. А у вас бывает ощущение прозрения? — задал он вопрос подписчикам в Instagram. Одна из них отреагировала язвительно. Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. ПП (правильное...