Вышел новый клип «Ленинграда»

Российская группа «Ленинград» опубликовала новый клип. Видео сопровождает песню, получившую название «Фотосессия».
Режиссёром ролика выступил Даниил Величко. Главные роли исполнили новая участница группы Виктория Кузьмина и блогер Наталья Давыдова, известная как «Тётя Мотя». Клип
Кузьмина предстала в образе модели плюс-сайз, снимающейся для обложек глянцевых журналов. По её словам, трек посвящён «пафосным речам», которыми девушки подписывают фотографии в Instagram.
12 октября концертом в Санкт-Петербурге завершился прощальный тур группы «Ленинград», о роспуске которой Шнуров объявил в марте 2019 года. 2 июля 2020 года «Тётя Мотя» сообщила о возвращении коллектива, писал NEWS.ru.
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