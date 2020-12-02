16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

«Всё реально плохо»: Дробыш оценил состояние артистов

08:00, 03 декабря 2020 87
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Положение дел в индустрии развлечений можно оценить крайне отрицательно, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru продюсер Виктор Дробыш.

На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело, — отметил Дробыш.

Однако при этом продюсер, который осенью переболел COVID-19, поддержал ограничительные меры в России.

Я считаю, если большое сборище народа ведёт к массовому заражению, то его надо прекращать, поэтому здесь я не возражаю против решения правительства, хотя скажу, что очень тяжело всей отрасли, — подытожил продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Дробыша выписали из больницы после перенесённого коронавируса. Продюсер провёл онлайн-встречу с участниками группы «Не говори маме».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео