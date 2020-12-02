«Всё реально плохо»: Дробыш оценил состояние артистов

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Жители Украины в 2020 году при просмотре клипов на YouTube отдавали предпочтение исполнителям из России. В топ-10 роликов, которые занимали первые места в трендах, оказались только два клипа их соотечественников — Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Об этом говорится в официальном блоге «Google Украина». Отмечается, что самой популярной у украинцев композицией 2020 года оказалась песня «Краш» в исполнении Клавы Коки и Niletto. Также им нравится творчество...