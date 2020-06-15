Видео Киркорова про десантников оценили в Госдуме

https://static.news.ru/photo/e30626f6-af67-11ea-8754-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал скандальный ролик певца Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного.

Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному безобидному певцу».

Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений, — указал депутат на своей странице в Instagram.

Шерин отметил, что «синий берет» перестал быть «эксклюзивным головным убором» десантников, его носят все представители Воздушно-космических сил, и нет повода оскорбляться. Для этого есть темы, которые действительно касаются десантников, считает депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».