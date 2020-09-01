В возрасте 47 лет умер бывший вокалист группы «Фристайл»

Умер российский музыкант Сергей Вязовский, известный как бывший вокалист группы «Фристайл». Ему было 47 лет.
Об уходе Вязовского из жизни
Пять лет Сергей провёл в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землёй, — написала Ирина.
Она отметила, что похороны пройдут в семейном кругу.
Сергей Вязовский выступал с «Фристайлом» в 2000-х годах. Позже он создал дуэт Kristallin вместе с женой.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался поклонником группы «Сектор Газа». Политик также дружил с главным музыкантом коллектива Юрием Клинских, известным как Юра Хой.
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