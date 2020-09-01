В возрасте 47 лет умер бывший вокалист группы «Фристайл»

https://static.news.ru/photo/12e8413a-ec47-11ea-bcee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/kristallin.sergey.irina

Умер российский музыкант Сергей Вязовский, известный как бывший вокалист группы «Фристайл». Ему было 47 лет.

Об уходе Вязовского из жизни сообщила его жена Ирина в Facebook. Она рассказала, что артист перенёс коронарную смерть в 2015 году. Его реанимировали, но клетки мозга были разрушены.

Пять лет Сергей провёл в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землёй, — написала Ирина.

Она отметила, что похороны пройдут в семейном кругу.

Сергей Вязовский выступал с «Фристайлом» в 2000-х годах. Позже он создал дуэт Kristallin вместе с женой.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался поклонником группы «Сектор Газа». Политик также дружил с главным музыкантом коллектива Юрием Клинских, известным как Юра Хой.