В США появилась петиция с призывом поставить памятник Принсу вместо Колумба

https://static.news.ru/photo/5a673e02-b55c-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Принс Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Жители американского штата Миннесота опубликовали петицию с предложением снести памятник испанскому мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему Америку. Вместо него предлагается установить монумент в честь музыканта Принса.

Авторы инициативы отметили , что Колумб не соответствует ценностям жителей штата, потому что он «убивал, насиловал и загонял в рабство» чернокожих людей и коренных жителей континента. По их мнению, чествовать нужно тех, чьи лидерские качества вдохновляют граждан.

По всей стране городские власти решают убрать статуи сторонников белого превосходства, рабовладельцев и тех, кто угрожает жизням чернокожих, — говорится в письме.

Как отмечает Consequence of Sound, петицию запустили ещё в 2017 году. Однако всеобщее внимание она привлекла на волне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания. Сейчас призыв собрал почти девять тысяч подписей.

Ранее памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе штата Миссури на волне протестов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона, писал NEWS.ru.