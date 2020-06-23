В США появилась петиция с призывом поставить памятник Принсу вместо Колумба

Жители американского штата Миннесота опубликовали петицию с предложением снести памятник испанскому мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему Америку. Вместо него предлагается установить монумент в честь музыканта Принса.
Авторы инициативы
По всей стране городские власти решают убрать статуи сторонников белого превосходства, рабовладельцев и тех, кто угрожает жизням чернокожих, — говорится в письме.
Как
Ранее памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе штата Миссури на волне протестов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона, писал NEWS.ru.
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