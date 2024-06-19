В «Русской Медиагруппе» оценили популярность русской музыки в Дубае «Русская Медиагруппа»: музыка артистов из РФ популярна в Дубае среди иностранцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Бунин

Председатель совета директоров АО «Русская Медиагруппа» Сергей Бунин на фестивале Best Music Fest рассказал NEWS.ru, что российская музыка в Дубае популярна как среди соотечественников, так и у иностранцев. Он также выразил надежду на расширение числа любителей творчества артистов из РФ среди граждан из-за рубежа.

Мы видели в зале не только знакомых <...> и наших соотечественников, которые проживают в Дубае или отдыхают. Мы видели и местных жителей, которых достаточно легко определить, потому что они приходили в национальных одеждах. Мы видели даже тех, кого не ожидали увидеть, не будем называть имена, некоторые сопредельные с нами страны, и мы видели иностранцев, — признался Бунин.

Как уточнил председатель совета директоров АО «Русская Медиагруппа», главными фанатами российских исполнителей все равно остаются «наши соотечественники». В то же время «мест хватит всем» поклонникам, констатировал он.

Я очень надеюсь, что составляющая иностранная будет еще больше, но, конечно, мы рассчитываем в первую очередь, что мест хватит всем. Главная наша публика — наши соотечественники. Но всем мы рады, всем добро пожаловать, — заключил собеседник издания.

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