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На 73-м году жизни умер греческий композитор Танос Микруцикос.

Микруцикос в течение долгого времени болел раком, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

Артист скончался от остановки сердца и дыхания в больнице Метрополитен, где проходил лечение. Похороны пройдут 30 декабря на Первом афинском кладбище, где покоятся многие известные греческие политики и деятели искусства.

Танос Микруцикос родился 13 апреля 1947 года в городе Патры. Он одновременно обучался игре на фортепиано в Филармоническом обществе Патр и в Греческой консерватории и получал образование на математическом факультете Афинского университета.

Композитор писал музыку для пьес, поставленных в Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, США, Швейцарии, Германии, Румынии, Австралии и других странах. С 1986 года Микруцикос был организатором Международного фестиваля Патр.

Как писал NEWS.ru, редкий портрет австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта в 13-летнем возрасте продали за €4 млн. На торгах Christie's в Париже прогнозируемая стоимость картины составила от €800 тысяч до €1 млн.