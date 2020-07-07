Ушедший из группы вокалист Kasabian признался в избиении невесты

https://static.news.ru/photo/5bf0527c-c05b-11ea-8263-fa163e074e61_660.jpg Том Мейган Фото: Myles Wright/Global Look Press

Британский музыкант Том Мейган, известный как фронтмен группы Kasabian, явился в суде города Лестер и признал себя виновным в избиении своей невесты Викки Эйгер. Днём ранее артист ушёл из коллектива.

Мейгана приговорили к 200 часам общественных работ, сообщает NME.

По данным дела, инцидент произошёл 9 апреля. В момент конфликта между музыкантом и его девушкой находился ребёнок, который вызвал экстренную помощь по телефону. Прибывшая полиция зафиксировала, что Эйгер была «заметно взволнована», а Мейган был агрессивен и неуправляем, и, предположительно, находился под воздействием веществ.

У невесты певца зафиксировали травмы колен, ступни, локтя, а также покраснение на шее, которое, по данным правоохранителей, появилось в результате атаки.

6 июля участники Kasabian заявили, что Том Мейган покидает группу из-за его личных проблем. Они отметили, что сейчас ему нужно «сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло».

Как писал NEWS.ru, певец был участником группы с 1997 года и записал с Kasabian шесть альбомов. Как теперь группа будет функционировать без знакового участника, пока что не сообщается.