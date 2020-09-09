Умер участник Silver Apples Симеон Кокс

Умер американский музыкант Симеон Кокс. Ему было 82 года.
Об уходе Кокса из жизни
Артист родился 4 июня 1938 года в городе Ноксвилл штата Теннессии, однако вырос в Новом Орлеане штата Луизиана.
В 1967 году он основал дуэт Silver Apples вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором. На счету коллектива шесть альбомов, последний из которых, Clinging To A Dream, вышел в 2016 году.
Как писал NEWS.ru, британский и американский музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.
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