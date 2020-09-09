Умер участник Silver Apples Симеон Кокс

https://static.news.ru/photo/ff6671e6-f28f-11ea-a543-fa163e074e61_660.jpg Фото: alterna2/wikipedia.com

Умер американский музыкант Симеон Кокс. Ему было 82 года.

Об уходе Кокса из жизни сообщает AL.com. Он скончался в городе Фэрхоп штата Алабама.

Артист родился 4 июня 1938 года в городе Ноксвилл штата Теннессии, однако вырос в Новом Орлеане штата Луизиана.

В 1967 году он основал дуэт Silver Apples вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором. На счету коллектива шесть альбомов, последний из которых, Clinging To A Dream, вышел в 2016 году.

Как писал NEWS.ru, британский и американский музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.