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Умер участник Silver Apples Симеон Кокс

14:26, 09 сентября 2020
Фото: alterna2/wikipedia.com

Умер американский музыкант Симеон Кокс. Ему было 82 года.

Об уходе Кокса из жизни сообщает AL.com. Он скончался в городе Фэрхоп штата Алабама.

Артист родился 4 июня 1938 года в городе Ноксвилл штата Теннессии, однако вырос в Новом Орлеане штата Луизиана.

В 1967 году он основал дуэт Silver Apples вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором. На счету коллектива шесть альбомов, последний из которых, Clinging To A Dream, вышел в 2016 году.

Как писал NEWS.ru, британский и американский музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать с группой Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году.

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