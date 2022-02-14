«Украина ведёт себя отвратительно»: Соседов о скандале вокруг Алины Паш

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал NEWS.ru скандал вокруг певицы Алины Паш, которая после победы в национальном конкурсе представит Украину на Евровидении-2022. Артистке, чьё имя оказалось внесено в базу «Миротворца» из-за посещения Крыма в 2015 году, пришлось оправдываться перед зрителями. Соседов заявил, что Алина Паш «стала заложницей позорной общественно-политической ситуации в своей стране».

Критик был наставником шестого сезона украинского вокального шоу «X-фактор», где Алина Паш заняла третье место. Соседов назвал её прекрасной артисткой, закономерно победившей в национальном отборе на конкурс Евровидение-2022. По мнению Соседова, Алина Паш — талантливая певица, а скандал вокруг её визита в Крым и присутствия в базе «Миротворца» — следствие «отвратительного поведения» руководства Украины в последние годы.

Я рад, что Алина Паш едет на Евровидение. Это очень талантливая певица и прекрасная артистка. Сегодня Украина ведёт себя отвратительно, и мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране, — сказал Соседов.

Ранее стало известно, что имя представительницы Украины на Евровидении-2022 Алины Ивановны Паш (Pash Alina Ivanovna) оказалось внесено в базу «Миротворец», так как она «сознательно нарушила границы Украины». Сама певица объяснила ту поездку приглашением на свадьбу друзей и подчеркнула частный характер своего визита. Она назвала себя частью Украины, а Россию — «страной-агрессором».

В ходе национального отбора на конкурс «Евровидение-2022» Алина Паш, исполнявшая песню «Тени забытых предков», набрала 15 баллов из 16 возможных по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин. Конкурс «Евровидение-2022» в этом году пройдёт в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.