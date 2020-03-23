https://static.news.ru/photo/c54f52ce-6ce9-11ea-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» могут провести онлайн. Предположительно, это произойдёт в ближайшие месяцы.

В официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU) говорится , что организаторы рассматривают возможность дать музыкантам в этом году выступить дистанционно, однако это произойдёт вне формата состязания.

Мы намерены в сложившихся условиях и при помощи наших платформ в ближайшие месяцы отдать должное песням и их исполнителям, которые прошли на международный песенный конкурс «Евровидение», — указано в письме.

20 марта стало известно, что каждая страна — участница состязания сама будет определять, отправлять ли того артиста на событие в 2021 году или выбрать нового. Участники события должны будут выступить с новыми песнями, писал NEWS.ru.