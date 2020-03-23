Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» могут провести онлайн. Предположительно, это произойдёт в ближайшие месяцы.
В официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU)
Мы намерены в сложившихся условиях и при помощи наших платформ в ближайшие месяцы отдать должное песням и их исполнителям, которые прошли на международный песенный конкурс «Евровидение», — указано в письме.
20 марта стало известно, что каждая страна — участница состязания сама будет определять, отправлять ли того артиста на событие в 2021 году или выбрать нового. Участники события должны будут выступить с новыми песнями, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен