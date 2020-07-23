Тейлор Свифт анонсировала новый альбом за день до его выхода

https://static.news.ru/photo/2fdda2fa-ccec-11ea-b538-fa163e074e61_660.jpg Тейлор Свифт Фото: face to face/Global Look Press

Американская исполнительница Тейлор Свифт объявила о выходе нового альбома всего за день до его публикации. Новая пластинка получила название folklore.

В релиз вошли 16 песен, но на физических носителях будет добавлен один бонусный трек. В записи музыки приняли участие Аарон Десснер из группы The National, Джастин Вернон из коллектива Bon Iver, Джек Антонофф и Уильям Боуэри.

Певица также представит клип на cardigan, также вошедший в альбом. Певица сама написала сценарий и выступила режиссёром.

На съёмках она отказалась от парикмахера и визажиста в качестве меры безопасности от коронавируса, поэтому своим образом занималась самостоятельно.

Ранее Тейлор Свифт стала лидером по продажам альбомов в 2019 году. Второе место занял британец Эд Ширан, писал NEWS.ru.