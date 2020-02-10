https://static.news.ru/photo/76d26342-4c1a-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Бодров Фото: Саша Бодров/vk.com

Сын погибшего в Кармадонском ущелье актёра Сергея Бодрова решил стать музыкантом и попробовать себя в рэпе.

Как пишет StarHit, 17-летний Александр Бодров в конце января собрал коллектив единомышленников и записал на студии два трека, в которых говорится об уличных проблемах, друзьях, вечеринках и женщинах. Все тексты Бодров-младший пишет сам.

Изначально, он вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети, которая была посвящена андеграунду. Позже Бодров решил записать рэп и взял псевдоним — simple Саня.

Ранее вдова российского актёра Сергея Бодрова-младшего Светлана резко высказалась по поводу начала производства художественного фильма «Брат-3» — якобы продолжения культовой дилогии о Даниле Багрове, роль которого исполнил её покойный супруг.