Сын погибшего в Кармадонском ущелье актёра Сергея Бодрова решил стать музыкантом и попробовать себя в рэпе.
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Изначально, он вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети, которая была посвящена андеграунду. Позже Бодров решил записать рэп и взял псевдоним — simple Саня.
Ранее вдова российского актёра Сергея Бодрова-младшего Светлана резко высказалась по поводу начала производства художественного фильма «Брат-3» — якобы продолжения культовой дилогии о Даниле Багрове, роль которого исполнил её покойный супруг.
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