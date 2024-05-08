Стало известно, сколько концертов дали российские артисты в зоне СВО Кибовский: артисты Москонцерта дали 700 концертов на передовой с начала СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Только артисты в составе Москонцерта дали 700 концертов на передовой с начала СВО, заявил экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на открытии выставки «Героическая летопись: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, около половины концертов проходили прямо в окопах и блиндажах.

Я могу сказать, что если мы возьмем даже только наш Москонцерт, за вот эти два года дали 700 выступлений там. Это не считая еще сотен выступлений в госпиталях, в Москве, разных тыловых зонах, в Ростове. Из этих 700 концертов около 300 — это прямо там: в блиндажах, окопах, траншеях, — заявил Кибовский.

Он отметил: когда началась СВО, некоторые отдельные представители культуры дискредитировали все творческое сообщество. В то же время сотни артистов, музыкантов, исполнителей и певцов сразу же откликнулись и поехали поддерживать российских бойцов и жителей новых регионов страны, добавил Кибовский.

Это еще не говоря о том, что когда началась частичная мобилизация, у нас многие артисты отказывались брать бронь. И были в итоге сформированы артбригады. Поэтому надо понимать, что творческое сообщество в целом полностью со своей страной, со своим народом, — подчеркнул он.

Ранее певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения СВО на Авдеевском направлении. В пресс-службе Минобороны рассказали, что зрителями стали бойцы, которые находятся на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач.