Специалист по вокалу развеяла миф о певцах-бездельниках Специалист по вокалу Колесова: большинство современных поп-певцов добились всего сами

Фото: shutterstock

В настоящее время артисты создают себя сами и именно от трудолюбия зависит их успех, заявила в беседе с NEWS.ru специалист по вокалу Ирэн Молчанова. Согласно ее утверждениям, музыкальные исполнители могли бездельничать в 90-е, когда ими управляли продюсеры. Сегодня же такая тенденция непопулярна.

Очень распространённый миф из прошлого, возможно, в 90-х годах так и происходило, потому что во главе артиста и артистов всегда стоял продюсер. Он решал абсолютно все, вплоть до цвета волос и того, сколько должен весить артист. Сейчас мы живем в мире, когда артист создает себя сам, здесь задействован и музыкальный материал, визуальный образ, съемки клипов, социальные сети, — рассказала Молчанова.

По ее словам, ведение соцсетей на каждодневной основе с освещением своей жизни и креативным оформлением — это тяжелая работа для певцов, поскольку настроение — вещь переменчивая. Несмотря на это, они должны общаться со своими поклонниками и демонстрировать им свое творчество, подчеркнула эксперт.

Создание непосредственно самой музыки — это еще более трудоемкий процесс, поскольку он включает в себя сотню решений, ответственность за которые несут сами исполнители, считает Молчанова.

Какая аранжировка, текст, музыка, часы в студии звукозаписи, сорванный голос, потому что связки — это мышцы, если спортсмен будет тренироваться три-четыре часа на максимальных усилиях, это вызовет срыв, так же и у артистов, но этот процесс неизбежен, так как в аудиоформате нужно передать максимум эмоций и чувств, — пояснила она.

Также, по словам Молчановой, важным процессом в жизни музыкантов являются концерты и прочие публичные выступления. Зачастую их сложность зависит от качества звука на площадках. Она отметила, что в 90% случаев звук плохой, а это значит, что напрягаться приходится в пять раз больше.

Молчанова уверена, что певцы с халатным отношением к делу есть, но большинство успешных исполнителей прошли «тернистый путь», чтобы добиться признания.

В 2019 году журнал Forbes составил список самых богатых музыкантов десятилетия. Артистом с самым высоким доходом оказался американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre, заработки которого оцениваются в $950 млн. В тройку лидеров также вошли певица Тейлор Свифт и Бейонсе Ноулз.