Солист Little Big сообщил о нежелании ехать на Евровидение

https://static.news.ru/photo/6dbf1198-84ef-11ea-8ef6-fa163e074e61_660.jpg Илья Прусикин Фото: littlebigband/instagram.com

Солист группы Little Big Илья Прусикин заявил, что коллектив готов не представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021. По его словам, они с коллегами уже получили всё, что хотели.

Прусикин пояснил, что в настоящее время не ясно, кто от России отправится на Евровидение в 2021 году, и будет хорошо, если поедет кто-то другой.

Мы попытались, сделали всё, что могли. Вроде бы получилось хорошо, но не повезло. Давайте жить дальше. И мы с этого конкурса получили всё, что хотели. И хотелось бы, чтобы и другие артисты получили какой-то хайп, — цитирует музыканта Telegram-канал Eurovision Ukraine.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше трёх миллионов человек посмотрели концерт группы Little Big, который транслировался онлайн в «Яндекс.Эфире» 11 апреля. Об этом в ходе выступления сказал солист группы Илья Прусикин. Он отметил, что это первый подобный опыт коллектива, который представил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.