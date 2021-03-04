Солист группы Brutto скончался на 36-м году жизни

https://static.news.ru/photo/52b6114e-7cd3-11eb-b19c-96000091f725_660.jpg Сергей Королёв Фото: pink.ua

Музыкант Сергей Бразил Королёв, солист группы Brutto бывшего лидера «Ляписа Трубецкого» Сергея Михалка скончался. Артисту было 35 лет. О смерти музыканта сообщили участники группы на официальной странице коллектива в социальной сети.

В последнее время музыкант боролся с тяжёлой болезнью. Несколько лет назад врачи диагностировали у него глиобастому правого полушария головного мозга четвёртой степени. В 2019 году Королёву потребовалось хирургическое вмешательство. Операция была сложной.

В четверг, 4 марта, участники Brutto сообщили, что Сергея не стало.

Сегодня ушёл наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надёжный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца, — говорится на странице Brutto в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, в возрасте 73 лет на Ямайке скончался легендарный музыкант Банни Уэйлер. Он ушёл из жизни в одной из больниц Кингстона, сообщила его менеджер Максин Стоу, однако причину смерти она не назвала.

Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили только три музыканта — Уэйлер, Марлди и их приятель Питер Тош.