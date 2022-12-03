«Месседж для наших людей»: Бабичев о новой песне Лободы на русском Музыкальный критик Бабичев: новая песня Лободы может быть посланием для россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Новая песня украинской исполнительницы Светланы Лободы «Города» записана на русском языке не просто так, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он предположил, что таким образом певица хотела послать определенный сигнал россиянам. При этом он допустил, что артистка может просто скучать по российскому музыкальному рынку.

Меня удивило, что песня на русском языке. То есть все-таки конечный слушатель, итоговая аудитория у этой песни — кто? Это люди, живущие на Украине? Или это какой-то месседж определенный для наших людей? Не знаю. Может быть, это такая скромная попытка найти какой-то культурный мостик для того, чтобы попробовать когда-нибудь вернуть все на круги своя, ну потому что, чего уж тут скрывать этот момент, многие скучают по российскому рынку, — сказал Бабичев.

Он подчеркнул, что многие артисты, отказавшиеся выступать в России, потеряли серьезный доход. По мнению критика, Лобода может рассчитывать когда-нибудь вернуться с концертами в РФ.

Говоря о тексте песни, Бабичев отметил, что он отсылает слушателя к боевым действиям на Украине. Он считает, что это не попытка «похайпить», а результат сложившихся условий.

Почти каждый украинский артист делает подобные песни сейчас. Говорить о том, что они хайпуют <...> или пытаются в своем творчестве поднимать эти темы... Там совершенно очевидно, среди поклонников артистов два лагеря. Ты делаешь что-то подобное, тебе говорят: «Ой все. Ты хайпуешь! Как это дешево! Как это низко!» Ты не делаешь песню на эту тему — значит все, ты уже предатель. «Ты что не видишь, что происходит?» И так далее, — утверждает обозреватель.

Ранее бывшему продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной отказали в возвращении российского гражданства. Паспорт у нее забрали в марте из-за обнаруженной в документах ошибки, а также на фоне критики спецоперации с ее стороны, но оспорить незаконность этих действий в суде продюсер не смогла.