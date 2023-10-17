Скрипач Валерий Ворона назвал смерть Готгельфа невосполнимой потерей И. о. ректора ГМПИ Ворона: Готгельфа обожали, его смерть стала большой потерей

Фото: t.me/rno_orchestra

Александр Готгельф

Смерть заслуженного артиста РФ, виолончелиста Александра Готгельфа стала невосполнимой потерей для искусства, рассказал NEWS.ru и. о. ректора ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, скрипач Валерий Ворона. По его словам, Готгельф «всегда был живым, с молодым задором».

Со студенческих лет мы с ним дружили. Талантливейший музыкант, очень позитивный, которого все обожали. И он всех любил. Прекрасно преподавал. Он всегда был активный, живой, с молодым задором. Он внес огромный вклад в нашу культуру как концертмейстер ведущего российского оркестра. Такие люди на вес золота. Большая потеря. Но в искусстве все невосполнимо и неповторимо. Второго такого не будет. И только утешение — хорошо, что Готгельф был, — добавил Ворона.

О смерти Готгельфа ранее сообщил Telegram-канал Российского национального оркестра. Музыкант и педагог ушел из жизни в 74 года, причины не уточняются.

Готгельф родился в 1948 году в Москве. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Был лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов. С 1990 года Готгельф работал в Российском национальном оркестре, участвовал в сольных и камерных концертах.

Ранее народный артист России, композитор Геннадий Гладков, который написал музыку к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок», умер в возрасте 88 лет. Менеджер музыканта Малик Аминов допустил, что причиной смерти артиста мог стать преклонный возраст.