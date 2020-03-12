Яна Рудковская нелестно высказалась о песне Little Big для конкурса «Евровидение», сказав, что ей не хватает «хитовости». Песня Uno, по мнению продюсера, уступает прежним хитам, но всё же с ней можно добиться успеха на смотре.
Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой «боевичок». Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости, — сказала Рудковская в интервью ТАСС.
Но это, считает продюсер, не уменьшает шансы группы на успех. Тем боле, их уже знают в западных странах.
И Нидерланды — как раз страна под этих ребят: такая же очень свободная, — отметила Рудковская.
Продюсер поддержала решение исполнителей петь на английском языке, отметив, что до этого только Билан пел на английском.
Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поёшь, — пояснила Рудковская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургская группа Little Big представила песню UNO, которую собирается исполнить на конкурсе «Евровидение-2020», если его не отменят из-за коронавируса. Клип на данную песню
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