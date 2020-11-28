Российская участница Детского Евровидения расстроилась из-за 10-го места

https://static.news.ru/photo/58332b4c-32e7-11eb-85bd-fa163e074e61_660.jpg София Феськова Фото: sofiafeskova/instagram.com

Участница Детского Евровидения — 2020 от России София Феськова осталась недовольна своим 10-м местом на конкурсе. Всего на музыкальном форуме свои песни исполнили 12 стран.

Конечно, я расстроилась, но конкурс есть конкурс, — сказала Феськова порталу Teleprogramma.pro.

Девочка отметила, что ей было тяжело выступать: она была одна на сцене и петь пришлось перед камерами, а не зрителями. Однако Феськова подчеркнула, что рядом были её мама и бабушка с дедушкой — они оказывали ей поддержку.

Детское Евровидение прошло 29 ноября в Варшаве, Польша. Победила представительница Франции Валентина.

В 2020 году из-за коронавируса детский конкурс песни проходил в новом формате: участники не приезжали в Варшаву, а выступали каждый в своей стране. При этом организаторы смонтировали одинаковые площадки во всех 12 государствах-участниках, и во время трансляции шоу создавалось впечатление, что дети выходили на одну сцену в порядке жеребьёвки, как это и было до пандемии.

Ранее победительница Детского Евровидения — 2017 Полина Богусевич рассказала о своих планах на взрослый конкурс, писал NEWS.ru.