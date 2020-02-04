https://static.news.ru/photo/4d14247a-4713-11ea-a444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из ресурсов, посвящённых международному песенному конкурсу «Евровидение», предсказывает России второе место.

Мероприятие стартует 12 мая. Право на его проведение в 2020 году получил нидерландский Роттердам.

Согласно предоставленной информации, лидером у букмекеров стала Италия. Третье место занимает Норвегия. Однако ни Италия, ни Россия, ни Норвегия со своими участниками пока не определились.

Ранее появилась информация, что группа Little Big и певица Полина Гагарина вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении.

В список также попали Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, Димаш Кудайберген из Казахстана и участник шоу «Голос» Александр Панайотов, писал NEWS.ru.