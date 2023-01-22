Расторгуев назвал главную песню СВО Расторгуев назвал песню SHAMAN «Встанем» гимном военной операции на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал песню исполнителя SHAMAN «Встанем» гимном военной операции на Украине. В беседе с «АиФ» он подчеркнул, что композиция ушла в народ и стала ассоциироваться с подвигами российских солдат.

На мой взгляд, сегодня гимном спецоперации можно считать песню SHAMAN «Встанем», которая как никакая другая отражает моральный дух наших военных. Это та песня, которая пошла в народ. Может в самих окопах ее слушать особо недосуг, зато слова разлетелись по всей России и ассоциируются именно с подвигами наших солдат, — сказал музыкант.

По его словам, на фронте военные исполняют и песни времен Великой Отечественной войны, и более поздние композиции, рожденные во времена Афганистана и Чечни. При этом Расторгуев уверен, что современное поколение создаст еще немало великих песен о войне.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самыми яркими артистами на российской сцене в 2022 году певца SHAMAN и Анну Asti. Эксперт отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов. По мнению критика, SHAMAN стал главным открытием года.