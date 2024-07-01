Продюсер раскрыл, сколько могут стоить билеты на концерт Уэста в России Продюсер Бабичев: билет на концерт Уэста может стоить около 40 тысяч рублей

Фото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press

Канье Уэст

Билет на концерт американского рэпера Канье Уэста в России может стоит около 40 тысяч рублей, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт предположил, что в случае выступления певца в Москве будут сделаны специальные VIP-места и отдельные — на танцполе, отдаленном от сцены.

Мне кажется, сумма могла бы составлять в среднем порядка 40 тысяч рублей. Понятно, что будет градация на VIP-места, как это всегда бывает у мировых артистов. Будут билеты и подешевле — это может быть танцпол, сильно отдаленный от сцены, — пояснил продюсер.

Бабичев уточнил, что судить о стоимости билетов достаточно сложно. Он допустил, что цены достигнут серьезной суммы, которую не может позволить себе каждый рядовой москвич. По словам эксперта, Уэст мог бы дополнительно продавать билеты на репетиции перед самим концертом.

Также за супербольшие деньги возможен Meet & Greet с каким-то артистом. Хотя я не слышал, чтобы Канье это делал в рамках концерта. Встречи и фотосессии, по-моему, вообще не про него. Но опять же, деньги не пахнут, и если приехал в Россию, то почему бы не заработать даже на автографах и фотографиях, — заключил Бабичев.

Ранее появилась информация, что концерт Уэста в Москве запланирован на 6 сентября. По некоторой информации, артист мог приехать недавно в столицу ради выбора площадки. Однако дата поездки рэпера была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского.