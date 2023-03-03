Популярная певица указала на отсутствие в России мужественных артистов Певица Ортман посетовала, что на российской эстраде мало молодых мужественных артистов

Фото: Из личного архива певицы

Ирина Ортман

На российской эстраде мало мужественных артистов. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала певица Ирина Ортман. Она считает, что среди артистов старшего поколения эталоном является 71-летний Олег Газманов. При этом Ортман затруднилась назвать имя молодого исполнителя, который мог бы сравниться по харизме с исполнителем хитов «Есаул» и «Офицеры».

Хотелось бы видеть на сцене парней с сильными волевыми и вокальными качествами, мужественных артистов. Из старшего поколения, к примеру, есть Олег Газманов. Но где молодые? — задалась вопросом Ирина Ортман.

Ранее сенатор Елена Афанасьева назвала обращение жителя Тульской области в МВД с жалобой на певца Ярослава Дронова (SHAMAN) проявлением русофобии и ущемлением государствообразующей нации. Заявитель попросил проверить творчество артиста на наличие признаков разжигания межнациональной розни из-за текста песни «Я русский». По мнению сенатора, претензии к певцу беспочвенны, так как SHAMAN «исполняет патриотические песни и нравится людям разных поколений».