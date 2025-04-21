Почему монахи поют? История хора Сретенского монастыря, телешоу, юбилей

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Хор Сретенского монастыря

В Кремле состоится юбилейный концерт хора Сретенского монастыря. Чем известен этот хор, какова история его создания, почему монахи ушли из телешоу?

Когда хор Сретенского монастыря выступит в Кремле

22 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится первый из юбилейных концертов хора Сретенского монастыря. Серией выступлений между Пасхой и Днем Победы хор отмечает 30-летие своей новой истории

«В рамках прошедших трех десятилетий хор нашел свой уникальный путь, а все его участники стали большой и дружной семьей. Мы ощущаем связь, как внутри коллектива, так и с народом. Все, что делает хор, всегда находит отклик в сердцах зрителей. За это время мы объездили всю страну и чувствуем, что наш путь объединяет нас с аудиторией», — объявил директор коллектива и композитор Федор Степанов в ходе пресс-конференции.

Кроме того, коллектив поедет с гастролями по России: 28 апреля состоится выступление в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, а после — гастроли в Уфе и Нижнекамске.

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Затем в серии юбилейных концертов последует выступление 5 мая в Зале церковных соборов. Праздничное выступление будет включать в себя произведения духовной музыки и песни военных лет.

«Мы имеем музыку, которая создана кровью и потом, сердцами тех, кто совершал невероятные подвиги. Эта музыка вызовет глубокий отклик в любой публике. Понимание того, что в нашем репертуаре есть пласт военной и народной музыки, придает особую глубину смыслов. Эти музыкальные произведения — настоящий дар русскому народу», — подчеркнул Степанов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Концерт хора Сретенского монастыря

За Днем Победы последуют дополнительные концерты: 15 мая — в Санкт-Петербурге, 16 мая — в Чехове, а 27 мая — в Сергиевом Посаде.

Почему хор Сретенского монастыря ушел с «Ну-ка, все вместе!»

По отзывам зрителей, Сретенский хор стал украшением второго выпуска шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» Коллектив исполнил песню «Позови меня тихо по имени».

Однако после триумфа на телевидении хор Сретенского монастыря неожиданно отказался от участия в проекте: причиной стал плотный гастрольный и богослужебный график.

Кроме того, 18 апреля хор выступал на церемонии вручения премии BraVo вместе с ведущей премии, певицей и актрисой Еленой Север. Они исполнили патриотическую композицию «Верните память», которая была написана на стихи пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Когда возник хор Сретенского монастыря, древние корни

Московский ставропигиальный (подчиненный непосредственно патриарху РПЦ) Сретенский монастырь основан в 1397 году царем Василием I. Царь велел построить монастырь в память об избавлении Москвы от нашествия Тамерлана.

Хор в Сретенском монастыре существовал с момента его основания. Однако после 500 лет истории с приходом советской власти голоса в обители замолчали на 70 лет. Хор был воссоздан вместе с возвращением монашеской жизни в 1993 году; наместником монастыря был назначен игумен Тихон (Шевкунов), ныне митрополит Псковский и Порховский.

«Если не отцом-основателем, то праотцем-дедушкой современного ставшего всемирно известным хора Сретенского монастыря можно считать архимандрита Матфея (Мормыля) — главного регента Троице-Сергиевой Лавры. У него учился и тот, кто по поручению отца наместника собирал первый состав хора возрожденной обители, — сейчас архиепископ Верейский, а тогда еще игумен Амвросий (Ермаков). В хоре отца Матфея на лаврских клиросах с детства возрастал и ставший с 2005 года бессменным художественным руководителем и регентом хора Никон Степанович Жила — выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист России», — сообщается на сайте Сретенского монастыря.

Изначально хор формировался из братии обители и более-менее способных к вокалу прихожан, воспитанников Сретенской духовной семинарии и московских духовных школ, то есть из тех, кто прежде всего укоренен в литургической жизни Церкви. Этот принцип важен и поныне.

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