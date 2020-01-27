https://static.news.ru/photo/4f839162-4111-11ea-ab3f-fa163e074e61_660.jpg Tyler, the Creator Фото: AdMedia/Global Look Press

Американский музыкант Тайлер Оконма, известный как рэпер Tyler, the Creator, выигравший «Грэмми», сравнил рэп-номинацию со словом «ниггер» в адрес хип-хоп-исполнителей.

Tyler, the Creator выступил на пресс-конференции после того, как получил статуэтку, во время которой он прокомментировал специфику процесса голосования, которой руководствуются специалисты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

С одной стороны я очень благодарен, что то, что я делаю, признаётся в этом мире. С другой — каждый раз, когда я или ребята, которые выглядят как я, делают что-то, что раздвигает рамки жанров, они всё равно помещают это в категорию «рэп» или «городская музыка». И мне не нравится слово «городской», для меня это политкорректная версия «слова на букву N», — заявил артист.

Он отметил, что каждый раз, когда слышит эти термины, у него возникает вопрос, почему нельзя в таких случаях давать артистам номинацию среди поп-музыкантов.

62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стала американская певица Билли Айлиш, завоевавшая пять статуэток, среди которых самая престижная номинация — «Запись года», писал NEWS.ru.