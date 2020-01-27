Американский музыкант Тайлер Оконма, известный как рэпер Tyler, the Creator, выигравший «Грэмми», сравнил рэп-номинацию со словом «ниггер» в адрес хип-хоп-исполнителей.
Tyler, the Creator
С одной стороны я очень благодарен, что то, что я делаю, признаётся в этом мире. С другой — каждый раз, когда я или ребята, которые выглядят как я, делают что-то, что раздвигает рамки жанров, они всё равно помещают это в категорию «рэп» или «городская музыка». И мне не нравится слово «городской», для меня это политкорректная версия «слова на букву N», — заявил артист.
Он отметил, что каждый раз, когда слышит эти термины, у него возникает вопрос, почему нельзя в таких случаях давать артистам номинацию среди поп-музыкантов.
62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стала американская певица Билли Айлиш, завоевавшая пять статуэток, среди которых самая престижная номинация — «Запись года», писал NEWS.ru.
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